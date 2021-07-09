في مديح الرواية.. قراءة محبة لنصوص إبداعية

إيهاب الملاح (القاهرة)

عن دار الشروق بالقاهرة صدرت طبعة جديدة من كتاب الروائي المصري بهاء طاهر بعنوان «في مديح الرواية.. قراءات لروايات وروائيين»، وهو واحد من كتبه القليلة غير الروائية الذي حظي بطبعات عدة على مدار السنوات السابقة.. الكتاب الذي صدر مراراً عن دور نشر مصرية وعربية، يضم المقالات والدراسات والفصول التي كتبها هذا المبدع في مناسبات مختلفة، ممارساً هذه المرة دور الناقد القارئ العارف بأصول فن الرواية، كواحد من أكبر كتاب الرواية في مصر والعالم العربي.

الكتاب الذي يقع في ما يزيد قليلاً على المائتي صفحة، يقدم واحدة من أنضج خبرات الكتابة عن الإبداع والمبدعين، وفن الرواية، من خلال تأملات صاحبها الذي يطل بوجهه الهادئ الحكيم وبمعرفة غاية في العمق والثقافة والاستيعاب، وعبر معالجات نصية رهيفة ومتأملة، ليقدِّم بهاء طاهر رؤيته وقراءته لعدد من النصوص الإبداعية الروائية والقصصية في مصر والعالم العربي، يقرأها ويقدمها، ويبشر ببعضها، وأثبتت الأيام صدق بشراه وخذلته بعض الأسماء الأخرى التي سرعان ما انطفأ وهجها سريعاً، ولم يبق منها إلا ما أشار إليه الكاتب في فصول كتابه «في مديح الرواية».

يقول بهاء طاهر في مقدمة كتابه، إن كل رواية تحتاج إلى اجتياز اختبارين مهمين، الاختبار الأول هو: حكم الجمهور، غير أنّ هذا الحكم قد يصيب وقد يخطئ، لكن في كثيرٍ من الأحيان يكون حكم الجمهور صائباً.

أمّا الاختبار الثاني، فهو اختبار الزمن، فمع مرور السنين تسقط من ذاكرة الجمهور والأدب الروايات التي لا تستحق الاعتبار، في حين تصبح الروايات الحقيقية جزءًا من الذخيرة الباقية للفن الروائي، وتكتسب حياة متجدّدة مع الأجيال المتتابعة من القرّاء.