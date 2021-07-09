نفاد تذاكر حفل الجسمي وأصالة

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي سيحييه الفنانين حسين الجسمي وأصالة في «الاتحاد أرينا» بتاريخ 22 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، مع تأكيدها على توافر بطاقات حصرية بكمية محدودة للراغبين في حضور الحفل، وذلك عند حجز في أحد فنادق جزيرة ياس Yasisland.ae.وتبدي أبوظبي استعدادها الكامل لاستئناف الأجواء الاحتفالية، بعد مضي 15 شهراً على إيقاف الحفلات الحية بسبب التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، وتعتبر مجموعة الحفلات الغنائية الحية والمتنوعة التي سيشهدها «الاتحاد أرينا» أولى الفعاليات الكثيرة والمتنوعة التي من المقرر إقامتها في أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر الحفل الذي سيحييه الفنان تامر حسني والفنانة مريام فارس بتاريخ 23 يوليو لا تزال متوفرة حتى الآن من خلال موقع etihadarena.ae وموقع platinumlist.net، والعروض الحصرية في موقع جزيرة ياس yasisland.ae.