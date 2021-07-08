مركز الشارقة للإخصاب بمستشفى الجامعة قدم خدماته لأكثر من 3500 مراجع

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت الدكتورة عواطف البحر، استشارية طب النساء والتوليد والإخصاب والمشرفة على إدارة مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة أن قرابة 3 آلاف و500 مراجع استفادوا من الخدمات الطبية الموفرة من قبل المركز وذلك بعد طول انتظار امتد لسنوات، والذي بلغ مدة 10 سنوات في عدد من الحالات، فضلاً عن علاج حالات مصابة بأمراض وراثية مثل الثلاسيما والأنيميا المنجلية.

وصرحت البحر «للاتحاد» بأن المركز يضم طاقماً طبياً متخصصاً وأجهزة حديثة متخصصة لعلاج العقم، وحاضنات أجنة متطورة وكلها تخضع لنظام مراقبة الجودة على مدى 24 ساعة لضمان أفضل النتائج وأفضل نسب النجاح. مبينة بأنه تزداد نسب النجاح عند النساء لمن هن دون سن الأربعين بصورة عالية، لكنها عند النساء لمن هن في عمر الأربعين فتشكل نسبة النجاح بصفة عامة 53.6%، وبنسبة تصل إلى 65% مع فحص الصبغة الجينية للأجنة (الكروموسومات).

وأكدت المشرفة على إدارة مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى الجامعة على أن مستشفى الجامعة يقدم العديد من الباقات العلاجية التي تشتمل على الفحوصات، والمتابعات الروتينية، خلال فترة العلاج مع عملية سحب البويضات وإرجاع الأجنة، كما أن تكلفة العلاج تختلف من حالة إلى أخرى. موضحة أن المركز يعقد شراكات خارجية مع هيئات مختلفة داخل الدولة، منها الديوان الأميري بالشارقة، ومستشفى زايد العسكري، والجمعيات الخيرية المتواجدة في الدولة.