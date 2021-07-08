وفد إيطالي يستكشف بيئة الاستثمار في «الشارقة للنشر»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» سبل تعزيز التعاون بين إمارة الشارقة وإقليم لاتسيو الإيطالي في قطاع النشر مع وفد ضم مسؤولين إيطاليين من هيئة «لاتسيو إنوفا» التي تمثل إقليم لاتسيو وسط إيطاليا، وغرفة التجارة الإيطاليّة في روما، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الإيطالية في مجال النشر.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته هيئة «لاتسيو إنوفا» مؤخراً، لتقديم برنامج إقليم لاتسيو في معرض إكسبو 2020 دبي، وشهد مشاركة سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وكويرينو بريغانتي، منسق إقليم لاتسيو في إكسبو دبي 2020، ولاورا تاسيناري تاورو، مديرة التدويل والتجمعات والدراسات في هيئة «لاتسيو إنوفا»، وبياتريس كالابريسي، محللة الشؤون التجارية في غرفة التجارة الإيطالية بدبي.

واطلع الجانب الإيطالي على تجربة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وتعرف على مرافقها وخدماتها ومزايا الاستثمار فيها للناشرين الإيطاليين، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة لدعم صناعة النشر على المستوى الإقليمي والعالمي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية الوطيدة التي تجمع الشارقة مع المدن الإيطالية.

وقدم سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، لأعضاء الوفد الإيطالي، شرحاً مفصلاً عن البيئة الاستثمارية في المنطقة، بالإضافة إلى الحوافز التي صممتها المدينة لضمان ازدهار الشركات العاملة في قطاع النشر، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمدينة يتمثل في توفير خدمات متكاملة وبنية تحتيّة ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ما يساعد الناشرين من جميع أنحاء العالم على توسيع أعمالهم إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الشارقة.

وأكد أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل سهولة المعاملات وممارسة الأعمال التجارية، كما تتمتع قوانينها وتشريعاتها بالمرونة، بالإضافة إلى التملك الكامل، فضلاً عن انخفاض تكاليف النشر وتوفر القوى العاملة الماهرة، مشيراً إلى أن هذه الأسباب وغيرها دفعت جميع القطاعات لاختيار مدينة الشارقة للنشر قاعدة لها في المنطقة في عام 2020 على الرغم من التحديات الناجمة عن أزمة كورونا.

وشدد سالم عمر سالم على أهمية الشراكات الفاعلة ودورها الرئيس في تنمية صناعة النشر في المستقبل، موضحاً أن مدينة الشارقة للنشر نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات الثقافية على مستوى العالم. وأكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لجذب الناشرين الإيطاليين إلى الأسواق المحلية الواعدة، وتلبية احتياجات الجالية الإيطالية الكبيرة في دولة الإمارات والمنطقة. وعرف الوفد خلال الاجتماع على معرض الشارقة الدولي للكتاب وجوائزه، التي تتضمن جائزة ترجمان. كما ناقش الجانبان تعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والأعمال التجارية الجديدة في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل تعزيز التبادل الثقافي المستدام بين المؤسسات في الدولة وإيطاليا.