«مهرجان أبوظبي» يقدم العرض العالمي الأول لأوبرا أبوكاليبس العربي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار رؤيته للمساهمة في إحياء التراث الموسيقي العربي، وضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الشريك الرسمي للمهرجان، قدم مهرجان أبوظبي 2021، بالتعاون مع «مؤسسة لوما» الرائدة بمجال الثقافة التجريبية في فرنسا، العرض العالمي الأول «أوبرا أبوكاليبس العربي»، يومي 4 و5 يوليو الجاري، وذلك في لُوما آرل جنوب فرنسا، جراند هال، بارك دي زاتُليي.

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، حرص مهرجان أبوظبي، على التوسع في الشراكات الاستراتيجية الفنية والتعاون الدولي في مختلف قطاعات الثقافة والفنون، مع كبريات المؤسسات والمهرجانات العالمية لتقديم أعمال موسيقية وفنية جديدة وحصرية، إسهاماً في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات، وإبرازاً للدور الهام الذي تلعبه الدولة في مسيرة استمرار الحضارة الإنسانية واستعادة الدور العربي في كافة المجالات والقطاعات.

هدى الخميس

وأضافت: «يستند عمل التكليف الحصري أوبرا أبوكاليبس العربي، إلى القصائد الملحمية للشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية الأميركية إيتيل عدنان، ويُعرض عالمياً لأول مرة، بالشراكة مع مهرجان إيكس-أن-بروفانس ومؤسسة لوما الرائدة بمجال الثقافة التجريبية في فرنسا، مشكلاً فرصة مميزة لحوار الثقافات ولقاء الحضارات حول قيم الإبداع والتسامح والسلام».

وتابعت: «إنَّ هذا التعاون العالمي المشترك الذي يحتفي بقوة الكلمة في الدعوة إلى السلام ومواجهة الحرب، والكوارث والنزاعات، يعبر عن أهداف مهرجان أبوظبي، ويعكس رؤيتنا للمساهمة في إحياء التراث الموسيقي العربي، وترسيخ دور العاصمة أبوظبي منارة للإشعاع الثقافي تسهم في النهوض بمكونات الحضارة الإنسانية».

إيتيل عدنان

وتستند «أوبرا أبوكاليبس العربي»، إلى القصائد الملحمية الأسطورية للشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية الأميركية إيتيل عدنان، التي كتبتها عام 1975 إثرَ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، لتجسد تأثير ثقافات العالم العربي والكارثة التي اجتاحته، متضمنةً إدانة شديدة للجرائم الناجمة عن التعصب.

علّق سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كرافييه شانيل، قائلاً: «بصفتي من أشد المعجبين والمتابعين القدامى لمهرجان إيكس-أن-بروفانس، أنا متحمس للغاية لأن العرض العالمي الأول لأوبرا أبوكاليبس العربي، سيكون هناك هذا العام»، مضيفاً «إن هذا الحدث يشكل مثالاً رائعاً للتعاون الإماراتي الفرنسي بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومؤسسة لوما، كما يعبر بشكل فريد عن جهود مهرجان أبوظبي في إيصال أعمال الفنانين العرب إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم».

سمير التميمي

وتولّى التأليف الموسيقي وكتابة النص الشعري للأوبرا الفنان الفلسطيني المبدع والعالمي سمير عودة التميمي، وهي من إخراج المدير المسرحي والفني الفرنسي اللبناني بيار عودة، وأداء فرقة «إنسمبل مودرن» من فرانكفورت، وهي فرقة موسيقية رائدة في الموسيقى الحديثة تضم موسيقيين من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا بقيادة إيلان فلكوف الشهير، وذلك ضمن إنتاج مشترك بالتعاون مع «مؤسسة لوما».

وقال المخرج المسرحي والفني الفرنسي اللبناني بيار عودة: «سعيد بالتعاون مرة أخرى مع مهرجان أبوظبي لتقديم رؤية فنية أوبرالية حصرية تعرض لأول مرة عالمياً، تعكس الدور الرائد والملهم للعاصمة أبوظبي والإمارات للنهوض بالثقافة والفنون، واحتضان الفنانين العرب خارج أوطانهم، في رؤية متفردة تسهم في مد جسور التواصل الثقافي بين الحضارات معتمدة على الموسيقى والكلمة».