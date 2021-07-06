إطلاق النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعدادات دبي لاستضافة «إكسبو 2020»، أكبر معرض دولي في العالم، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن شراكتها مع مجموعة «بولغري»، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة، والتي أثمرت إطلاق النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»، بدعم من الجناح الإيطالي في معرض إكسبو.

تهدف الجائزة السنوية التي تحتفي بالفنون المعاصرة وتؤكد أهميتها في التنمية الثقافية في دبي والمجتمع الإماراتي بشكل عام، إلى إتاحة منصة مبتكرة لدعم المواهب المحلية في مجال الفنون المعاصرة على مدار رحلة معرض «إكسبو 2020 دبي»، باعتبار دبي للثقافة الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لهذا المعرض الدولي الاستثنائي لتواصل العقول وصنع المستقبل، متيحةً لهم الفرصة للتعبير بشكل خلّاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وعن جوانب التقاطع بين مدن مثل دبي وروما من حيث الجمال الملهم والإبداعات المبتكرة التي تميز كل منهما.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي نظمته «بولغري» بالشراكة مع «دبي للثقافة» بحضور هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، وجان-كريستوف بابين، المدير التنفيذي لمجموعة بولغري، ولوسيا بوسكايني، القيّم للعلامة التجارية في بولغري، وباولو غليسنتي، المفوض العام الإيطالي لـ«إكسبو 2020 دبي»، ونيكولا لينير، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الإمارات العربية المتحدة، ومارسيلو فوندي، نائب المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، وجوزيبي فينوشيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي، وإدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في دبي للثقافة وبولغري وجناح إيطاليا في إكسبو 2020، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من الصحف والمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية.

إلهام واحتراف

وأكدت هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، أن إطلاق هذه الجائزة السنوية في هذا العام يكتسب أهمية كبرى، لتزامنها مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والاستعداد لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة للعبور إلى المستقبل، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بدء العد التنازلي لاستضافة معرض «إكسبو 2020» الذي سينطلق في بداية أكتوبر من العام الجاري.

وقالت بدري: «عبر هذه الشراكة، نهدف إلى توظيف إبداع (بولغري) وأسلوبها الرفيع في إلهام أصحاب المواهب في المجتمع الإبداعي المحلي واستقطابهم لتقديم أعمال فنية معاصرة تستوحي من جمال المدينة وثقافتها وابتكاراتها، متيحين أمامهم منصة ثمينة لعرض إبداعاتهم، بما يسهم في تمكين القطاع الثقافي والإبداعي كرافد للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقىً للمواهب».

تصاميم فريدة

وقال جان-كريستوف بابين، المدير التنفيذي لمجموعة بولغري «تحتفي هذه الجائزة المرموقة بالحوار بين روما ودبي عبر الموروث الثقافي والفني للمدينتين.. إنه لشرف كبير لمجموعة بولغري أن تكون مصدر إلهام للفنانين الشباب من خلال توظيفها الإبداعي للألوان والتصاميم الفريدة، كما أن تشجيع الفنانين الشباب هو استثمار في مستقبلنا لأن طاقاتهم الإبداعية تسمح لنا برؤية الواقع من منظور جديد».