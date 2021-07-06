«تريندز» و«الأهرام» يوقّعان اتفاقية لتوزيع الإصدارات

أبوظبي (الاتحاد)



وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية مع مؤسسة «الأهرام» لتوزيع إصداراته من خلال منافذ التوزيع التابعة لـ«الأهرام» في الأسواق المصرية وأفريقيا، وذلك في إطار حرص «تريندز» على التعاون مع المؤسسات البحثية والإعلامية إقليمياً وعالمياً.وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، أن التعاون مع مؤسسة الأهرام العريقة يعكس الحرص على وصول إصدارات «تريندز» إلى أكبر شريحة ممكنة من صانعي القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين.

وأضاف الدكتور العلي أن «تريندز» يسعى إلى العالمية، ومن أجل ذلك يعمل على توسيع شبكة توزيع إصداراته وتعزيزها في أنحاء العالم كله، كما يعمل على التعاون مع المؤسسات المهمة التي تملك الخبرة والقدرة والمصداقية.

وقد وقّع الاتفاقية عمر النعيمي، المدير العام لـ«تريندز» ممثلاً لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، فيما وقّعها من جانب مؤسسة «الأهرام»، إبراهيم عقباوي، المدير العام للإدارة العامة للتوزيع، وتنص على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الإصدارات وتوزيعها.

وأعرب عمر النعيمي، المدير العام لـ«تريندز»، عن سعادته للتعاون مع مؤسسة «الأهرام» العريقة والاستفادة من خبراتها في مجال النشر والطباعة والتوزيع، بالنظر إلى ما تمتلكه من منافذ للتوزيع في العديد من الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون مع العديد من المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات وبيوت الخبرة المرموقة، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، وإقامة شراكات منتجة، بما يسهم في نشر صوت «تريندز» البحثي والمعرفي وإيصاله إلى مختلف أنحاء دول العالم.