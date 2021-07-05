«الناشرين» تعرض إصدارات 21 دار نشر في «القاهرة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين حالياً في الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدارات تمثل 21 دار نشر إماراتية، تنقلها إلى جمهور القراء في مصر، حيث تعرض عبر مشروع منصة 262 عنواناً من مختلف الحقول المعرفية والإبداعية.

وتجسد الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض الذي يتواصل حتى 15 يوليو الجاري، رسالتها تجاه دعم صناعة الكتاب الإماراتي، وتمكين الناشرين وفتح الأفق أمامهم للحضور والمشاركة في معارض الكتب العربية والعالمية، إذ يتيح مشروع منصة الذي أطلقته الجمعية عام 2019 الفرصة أمام الناشرين الأعضاء الذين يملكون أقل من 20 إصداراً للمشاركة بعرض أعمالهم في مختلف بلدان العالم.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، في تصريح بمناسبة مشاركة الجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب: «نعرض من خلال مشروع منصة إصدارات دور النشر المحلية ممن تملك أقل من عشرين إصداراً لنفتح أمامها باب المشاركة وفرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين والمترجمين والمكتبات العربية والعالمية. ويأتي استحضار دور النشر الإماراتية في هذا الحدث، نظراً للمكانة الثقافية والريادة العربية والعالمية التي يمثلها معرض القاهرة الدولي للكتاب. كما نهدف من خلال مشاركتنا إلى اطلاع الجمهور والنخبة الثقافية المصرية على إصدارات دور النشر الإماراتية، وتحقيق رسالة جمعية الناشرين الإماراتيين، بدعم الناشر المحلي».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات مع منظمي المعرض، وبحثنا إثراء المشاركة في معارض الكتاب القادمة بين البلدين، والتقينا أيضًا مع ممثلي شركات التوزيع في مصر لتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربتهم في آلية توزيع الكتاب. ونعتبر المشاركة في معرض القاهرة للكتاب فرصة للتعريف ببرامج الجمعية، وخاصة بعد أن تم إطلاق برنامج تدريب الناشرين، الذي نطمح من خلاله أن يمتد نشاط تأهيل وتدريب الناشرين إلى المحيط الإقليمي، بهدف تطوير حركة النشر في العالم العربي».

وفي إطار التفاعل مع مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض، زار محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، جناح الجمعية، وأشاد بحضور الكتاب الإماراتي في الدورة الحالية من المعرض، من خلال منصة «الناشرين الإماراتيين»، وأهدى الجمعية تقرير حال النشر في الوطن العربي بين 2015 إلى 2019. كما زار جناح الجمعية سعيد عبدو، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وتبادل الطرفان سبل التعاون في مجال النشر، تزامناً مع إطلاق «الناشرين الإماراتيين» برنامجها لتدريب الناشرين على المستوى الإقليمي.

وتضم قائمة دور النشر التي تعرض الجمعية إصداراتها كل من: بوابة الكتاب، مكارم، الفلك، أوراق، الأسرة، مدار، الريادة، الأندلس، بيت الكتاب، عشتار، سعاد صليبي، دراجون، ماهرون، دار صديقات، دار السيف، دار المعرفة، دار نبض القلم، دار هماليل، دريم ورك، دار قهوة للنشر، فيما تأتي مشاركة «الناشرين الإماراتيين» في المعرض، ضمن 1218 من مؤسسات ودور النشر والجهات العارضة من 25 دولة.