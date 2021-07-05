وفد من «أبوظبي للغة العربية» يلتقي شيخ الأزهر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مُمثلة بمركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قام وفد من المركز بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

خلال الزيارة، استعرض وفد المركز أبرز المشاريع والمبادرات التي تهدف لتعزيز إتقان اللغة العربية ودعم النتاج الأدبي العربي والتحوّل الرقمي وغيره.

وأشاد فضيلة الإمام الطيب بعمل المركز، وثمن جهوده ومبادراته في دعم اللغة العربية والمشهد الثقافي العربي. كما أشاد فضيلته بدور دولة الإمارات بشكل عام، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بشكل خاص في إحياء اللغة العربية في مصر من خلال مبادرات عديدة كإنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

وأكد الطرفان أهمية التبادل الحضاري ونشر ثقافة التسامح والحوار، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للاستمرار في مسيرة النهوض باللغة والقطاع الثقافي العربي.