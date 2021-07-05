من هي مليحة أفنان التي يحتفل بها "جوجل" اليوم؟

أحمد شعبان (القاهرة)

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم بالفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان، حيث وضع محرك البحث وضع صورتها على صفحته الرسمية، والتي ينظر إليها من بين أهم فناني الشرق الأوسط في القرن العشرين في الفن التشكيلي، واشتهرت بفن "اللوحات المكتوبة".



ولدت مليحة أفنان في حيفا بفلسطين 24 مارس 1935 وتوفيت 6 يناير 2016 بالعاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 80 عاماً.



انتقلت مليحة أفنان إلى بيروت مع عائلتها عام 1949، وحصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأميركية في بيروت، كما حصلت على ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية "كوركوران" للفنون والتصميم في واشنطن.



وظهرت أعمال مليحة أفنان الفنية بشكلٍ أساسي في فرنسا وفي لندن، أما أول معرض شخصي لها فكان في معرض بازل في سويسرا عام 1971، ونظمه الفنان الأميركي مارك توبي.



كما توجد بعض أعمال "مليحة" في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، وضمن مجموعة الفن المكتوب في ألمانيا، وفي معهد العالم العربي في باريس، ومجموعة بنك BAII في باريس.



ومن أعمال مليحة أفنان المعرض الهام الذي أقامته في صالة "روز عيسى" بالعاصمة البريطانية لندن، والذي أطلقت عليه عنوان "ذاكرة ناطقة" وضم سبعة وعشرين عملاً فنياً تمثل مراحل مختلفة من تجربتها الفنية، وعكس مناخاتها في التجريب من خلال بحثها البصري الطويل في الخط العربي واللاتيني، واستخدامها تقنيات ومواد متعددة ضمن لوحاتها التجريدية.