«دبي للثقافة» تعلن فعاليات الفنون التشكيلية لشهر يوليو

دبي (الاتحاد)

تحمل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في جعبتها مجموعة متنوعة من الورش والمحاضرات الثرية ضمن «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر يوليو 2021، بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية»، وبإشراف نخبة من الفنانين والمتخصصين في فنون الخط العربي والتجريد والتصوير الفوتوغرافي، داعيةً المواهب من الهواة والمحترفين إلى المشاركة لإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم.

وبدأ برنامج الشهر في 3 يوليو الجاري مع ورشة تفاعلية بعنوان: «أساسيات فن الخط العربي» عُقدت في مكتبة الصفا، تحت إشراف الخطاط راشد خان الذي عرَّف المشاركين بتاريخ الخط العربي وأدواته، وأنواع الخطوط وطريقة تعلّم الخط العربي وفلسفته الفنية.

كما سيكون الموهوبون من سن 18 وما فوق على موعد مع ورشة مدتها خمس ساعات حول «فن التجريد الحر» يوم 10 يوليو في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بإشراف الفنانة عواطف الحلو. وستتاح للمشاركين فرصة تشكيل لمحة عن الفن التجريدي والأدوات المستخدمة فيه وخامة الإكلريليك، والتعرّف إلى كيفية توظيف اللون والأدوات ليتمكنوا من عمل لوحاتهم الخاصة بسهولة.

أما في 17 يوليو، فيتضمن برنامج الشهر محاضرة مجانية حول «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» للمبتدئين، بإشراف الفنان فيصل الريس في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث يطلع 15 مشاركاً من عمر 18 وما فوق على مبادئ وأسس وقوانين التصوير الفوتوغرافي وأدواته وتقنياته المساعدة، فضلاً عن تعزيز معارفهم حول الكاميرات الفوتوغرافية وإمكانياتها، بما يسهم في تسهيل عملية انتقالهم من الهواية إلى الاحتراف.

ويختتم برنامج الشهر مع معرض لمدة 10 أيام للفنانين الذين تعاونوا مع مركز «عكاس للفنون البصرية» خلال العام المنصرم، وذلك تقديراً لمساهماتهم وتحفيزهم على مواصلة إبداعاتهم، وسوف يفتتح المعرض يوم 22 يوليو الجاري، ويستمر حتى 31 يوليو.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار التزام «دبي للثقافة» بدعم الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين لإبراز طاقاتهم والاستفادة من تجارب الفنانين ومعارف المتخصصين، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كحاضنة للمواهب والمبدعين، وتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.