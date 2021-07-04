«ثقافة التميز» في مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم السبت، محاضرة افتراضية بعنوان «تطوير الأداء المؤسسي وثقافة التميز»، قدَّمها الدكتور طارق رشيد، مدرب ومستشار دولي معتمد من الأمم المتحدة، وحضرها عدد كبير من المهتمين.

وتطرق الدكتور طارق في محاضرته إلى محاور عدة منها: التعريف بالمؤسسات التي تحقق أعلى مستويات الأداء في ظل منظومة التميز الحكومي الجديدة للدولة GEM2، وأُسُسُ التميز المؤسسي في عصر التحديات والتغيير، ونُظُمُ إدارة الأداء، ومؤشرات قياس الأداء وأهمية التقييم والتقويم، وبناء القدرات للموارد البشرية والتركيز على الاستثمار في المواهب الاحترافية، وأهمية الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات.

وقد عدَّ المحاضر إمارة دبي مثالاً على تطوير الأداء المؤسسي من خلال القرار الذي اتخذته حكومتها بإنشاء هيئة دبي الرقمية، وهو ما يجعل من دبي عاصمة رقمية عالمية مستقبلاً، ويسهم في تقديم مزيد من السعادة والرفاهية والحياة الأفضل لأهلها وللمقيمين فيها.

وقال الدكتور طارق رشيد: المؤسسات الرائدة هي التي تسعى إلى اكتشاف وتجربة وتوظيف الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة في مجال عملها مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتوفير القيمة المضافة والمستدامة.