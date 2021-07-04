إصدار عدد جديد من «العربية لساني»

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن مجمع اللغة العربية في الشارقة، العدد السادس من المجلة الفصلية «العربية لساني»، التي تعنى بقضايا اللغة العربية وآدابها، وتحتفي في عددها الجديد بتاريخ اللغة العربية وتصنيف علومها وأسرار جمالياتها الخالدة، ودورها في كتابة تاريخ العلوم، وضم العدد قراءات ودراسات وقصائد في 129 صفحة.

استهل مواد العدد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي كتب المقال الافتتاحي في باب «من أعلام اللغة»، تحت عنوان «الملحمة المرتاضية، جهبذ البيان، وعميد الترسل، ورائد النقد الأدبي الحديث، الأديب الأريب، الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض، وفاءً وتقديراً وتبجيلاً»، وتضمن سرداً لجوانب في مسيرة مرتاض، وكيف تكونت صلته بالعربية منذ طفولته، حتى صار علماً في مجال التدريس الجامعي الأكاديمي للأدب والنقد.

وتضمن العدد مقالات تناولت شخصيات لغوية وفكرية، لها أدوار وجهود مشهودة في خدمة العربية وتراثها، قديماً وحديثاً، منها مقال للدكتور يوسف رحايمي، في باب «وقفات بلاغية»، بعنوان «الاستعاري في لغة عبدالقاهر الجرجاني»، فيما أجاب عبد الفتاح الحجمري عن سؤال «لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟»، من خلال تناول تجربة الناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو، ليستخلص أن الكلاسيكية في رأي كيليطو، ليست مجموعة من الأعمال الأدبية، بل هي ممارسة في الكتابة وقدرة الثقافة على إنتاج أشكال أدبية ممتدة في الزمن.

وشارك في هذا العدد نخبة من الأكاديميين والكتاب الذين تناولوا جماليات اللغة العربية وقضاياها في مقالات ودراسات أدبية ولغوية متنوعة، إضافة إلى عدد من الموضوعات حول همزية حسان بن ثابت، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، الشعر بين تزيين الغاوين ودفع المرابطين، والمدائح النبوية في الشعر العربي نشأة وتاريخاً، واهتمام المعاجم العربية بالقرآن الكريم، وتحقيق كتاب سيبويه بين هارون والبكّاء، والشعراء الرواة، والأصل المعرفي للتشبيه، وغيرها.