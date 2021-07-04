«الشارقة للفنون» تُنظم معرض «الشارقة- اليابان»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الثالثة من معرض «الشارقة- اليابان» تحت عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية»، من 24 يوليو إلى 1 أكتوبر 2021، في المباني الفنية في ساحة المريجة.

تستكشف ثالثة نسخ المعرض الذي تقيّمه يوكو هاسيكاوا كجزء من تعاون يستمر على امتداد أربع سنوات مع المؤسسة، الدور الحميمي الذي تلعبه العمارة في حياتنا، من خلال أعمال بعض أهم الفنانين والمعماريين اليابانيين الذين يستخدمون المفاهيم التقليدية لتكوين فضاءات فعلية يتردد فيها صدى الحديث والمعاصر، مستعرضين أفكاراً تحضر في هذه الأوقات العصيبة للجائحة التي جعلت من البقاء في المنزل «واقعاً جديداً»، ليكون المعرض بمثابة تأمل في احتمالات الحياة الجديدة وأنماط الوجود الإنساني، وسعياً لإغناء سبل العيش الإنتاجية والفكرية، واستيعاب الخيار بين العزلة والإقصاء والاتصال.

يقدم معرض «هدوء غامر» الكوخ، أو المنسك، كنموذج أولي يُظهر الجوانب الروحانية الخفية في العمارة اليابانية، عبر استلهام تجربة شاعر القرن الثالث عشر كامو نو تشومي الذي تنسّك بعد تعرّضه لمجاعة وكارثة طبيعية وحربٍ ضروس، وانزوى إلى كوخٍ صغيرٍ آيلٍ للسقوط نقله إلى ضفاف نهر كامو، وقد منحه هذا الملاذ المتنقّل مكاناً هادئاً للتأمل ونيل السكينة، وبرغم كونه مساحة معزولة عن العالم الخارجي، إنما هي متّصلة بالبيئة المحيطة من خلال إدراك تشومي الحسي.

وتتضمن قائمة الأعمال الفنية في المعرض نماذج نحتية للمفاهيم التجريبية، إلى جانب اللوحات والصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى عمل تركيبي وعرض أدائي للفنان نايل كوتينغ يستمر ويحاكي فيه ظروف الكوارث الطبيعية.