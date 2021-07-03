«هيمنة الصورة».. تهدد خصوصية الأسرة

العين (وام)

ناقش مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، خلال جلسة حوارية، مسألة «خصوصية الأسرة في ظل هيمنة الصورة»، وقد طرحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان موضوع خصوصية الأسرة، في ظل هيمنة الصورة، مستهلة الحوار بالحديث عن نشأة الصور وتاريخها منذ نشأة الإنسان على الأرض، وبدء الوعي وتكوين المجتمعات قبل آلاف السنين، وتسجيل مفردات حياته على جدران الكهوف والنقش على الحجارة وجدران المعابد والقصور والبيوت، ثم رسم اللوحات الفنية حتى كان الانعطاف الأهم مع اخترع كاميرا التصوير الضوئي في بداية القرن التاسع عشر، وصولاً للانعطاف الثاني الأكثر أهمية، وهو دمج الكاميرا بالهاتف المحمول عام 2000.

واستعرضت الشيخة شما أنماط الحياة العصرية وما وصل إليه الإنسان من هوس بالصورة، وظهور شبكات التواصل الاجتماعي، وتحول الصورة والفيديو لعناصر رئيسة بمفردات الحياة ومصدر للمعرفة، كما دار الحوار حول كيفية حفظ الصور قديماً، وكيفية احتفاظنا بالصور اليوم، فيما أجمع الحضور باحتفاظهم بصورهم في الأجهزة الذكية.

وأكدت الشيخة شما أن هذه الوسائل يمكن فك شيفراتها بأي مكان واختراق خصوصيتها والسطو على محتواها، وإمكانية أن تهدد الصورة أمن الأسرة والمجتمع وخطورة استخدامها السلبي، وانبهار الشباب بمشاهير «السوشيال ميديا» وتقليدهم ورغبتهم بالشهرة، واستعراض صور حياتهم الخاصة وتعرية تفاصيل خصوصيتهم بكشف خصوصيات الأسرة، كالخلافات المهددة لتماسك الأسرة، وتعرضها لجرائم السرقة أو الابتزاز والتهديد باستخدام الصور، والتوصل لعنوان البيت وأخبار من يقطنه وأسرارهم أو ارتكاب السلوكيات السلبية المنافية لقيم المجتمع.

واختتمت الشيخة شما حديثها مؤكدة أهمية الاستمتاع بمشاهد الطبيعة ومتعة المكان والصحبة، وعدم الانشغال بالصورة، وبعد التشبع بالمتعة النفسية والروحية نخلد المشاهد بعيداً عن كاميرات الهواتف التي تفسد المتعة بالحياة، وتخلل الجلسة نقاشات حول الأسئلة المطروحة وإجابات متعمقة، وشواهد من واقع التجارب أثرت الحوار الثقافي بقوة.