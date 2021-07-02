غادة الخوري تصدر«يوم نامت ليلى»

الشارقة (الاتحاد)

صدرت أخيراً في عمّان، عن الأهلية للنشر والتوزيع، الرواية الأولى للكاتبة اللبنانية المقيمة في الشارقة، غادة الخوري، بعنوان «يوم نامت ليلى»، وبمقدمة للشاعر علي العامري، الذي وضع القارئ في أجواء الرواية، وتناول أبرز مفاصلها.

تقع الرواية في 100 صفحة من القطع المتوسط، وتدور أحداثها ما بين لبنان والإمارات حيث تقيم الكاتبة، وتتأمل وقع رحيل والدتها إثر إصابتها بالسرطان، وما أشعله رحيلها من تحفيز لمخيلة الكاتبة، التي سعت في خطاب سردي ينبض بالصور الشعرية، إلى تجسيد الحنين إلى الأم، وإلى بناء شبكة حياتها والمحيطين بها من جديد داخل النص.

وتستحضر الرواية إلى جانب شخصية الأم «ليلى» وجوهاً نسائية مؤثرة من العائلة، وبلغة تميل للنظر إلى المرأة بوصفها شخصية قوية مالكة لزمان قدرها وصانعة للمواقف التي تستحق أن تروى، وليست ضحية حتمية كما تقدمها بعض الأعمال الرائجة في هذا العصر.

ومن الشخوص التي تحضر في الرواية، يندهش من يقرأ العمل بشخصية الجدة «روسا»، التي أمضت حياتها في الضيعة اللبنانية بعد أن تزوجت «نصري» الجد الذي عاد بها من فنزويلا، وكان يحجب عنها رسائل عائلتها إلى أن توفي، فتوقفت عن احتساب سنوات عمرها عند سنة وفاة زوجها، وظلت تشعل سجائرها وأيامها إلى أن رحلت هي الأخرى.

كما تحضر شخصية الخالة «جوزفين» والتي يكاد القارئ أن يرسم ملامحها وأن يسمع صوتها بين سطور الرواية، ويحسب للكاتبة أنها أنجزت رواية ناضجة وشيقة، وبالرغم من أن فصولها كتبت محمولة على أكتاف الحزن والشعور بفقدان عالم الأم، إلا أنها نجحت في رسم الشخصيات المحورية، ومنحت النص طابعه الروائي وشخوصه وأحداثه، التي ظلت الكاتبة ترصدها بقلم شغوف بإعادة بناء حياة انطفأت، لكنها أيقظت شعلة الكتابة.

تقيم الكاتبة غادة الخوري في إمارة الشارقة، وقد درست العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، وعملت لأكثر من عشر سنوات في «دار الصياد»، حيث تمرست في الصحافة المكتوبة قبل أن تغادر لبنان عام 2003، لتستقر في الإمارات، حيث واصلت عملها في التحرير الصحفي إلى أن قررت التفرغ للكتابة الروائية عام 2019.