أسامة رقيعة: هدفي من الكتابة نثر الجمال

ساسي جبيل (الاتحاد)

قال الكاتب السوداني أسامة رقيعة، المقيم في الإمارات، والذي أصدر عدداً مهماً من المؤلفات والبحوث، عن تجربته مع الكتابة: أنا لم أخترْ أن أكون كاتبًا، كلّ ما في الأمر أنني ومنذ بواكير الصبا وجدت في نفسي، نزوعاً إلى الجمال ومحبة الآخرين، كان هذا النزوع يدفعني نحو تأمل الوجود البشري وما يتصل به من أقدار ومصائر تمثّل جميعها مقامات تتصادف فيها نوازع الخير ونوازع الشرّ، فوجدتني أكتب «ذكريات مدام س»، و«زهور البلاستيك»، و«أحداث منتصف النهار»، و«خواطر وترحال» في أدب الرحلات، و«الوتر الضائع»، و«اللحن المفقود»، و«مامبا سوداء»، وهي كتب أناقش فيها أسئلة وجودي في الكون بكلّ خطاباته الاجتماعية والثقافية والسياسية. وهذه الأسئلة هي التي مثّلت محورَ لقائي بعدد كبير من النقاد والمتلقين من القراء، ولا أنكر أنّني استفدت كثيرًا من قراءاتهم لنصوصي، فحينما كتب الدكتور عبد الدائم السلامي عن روايتي «اللحن المفقود» تنبّهتُ لأهمية الإنصات إلى المكان بوصفه فاعلاً سرديًّا يؤثّر في نفسية الشخصية، وحينما كتب يونس الشيخ تعلمت أهميةَ اللغة النظيفة في صفاء تواصل النص مع قارئه، وحينما كتب عيسى الحلو عن أحد أعمالي، تنبهت إلى طرائق السرد وفلسفة النظرية الروائية، وحين كتبت د. هويدا صالح تنبهت إلى الفكرة البطل، وغيرهم كُثر، وكلّ هؤلاء النقاد أفادوني في صراع الكتابة مع الواقع، وصراع المعنى مع فوضى الكلمات.

وأضاف رقيعة: في الوقت نفسه لا أخفي اهتمامي وأهمية ما يقوله القارئُ العاديّ في نصوصي، فمعهم، وعبرهم كنت ومازلت أتلمس نبضَ كتاباتي وهمسَ المعانيَّ في خوفها، وضعفها وهيجانها فأنا أكتب من أجلهم، ومن أجل إيصال معنى الجمال إلى حياتهم.