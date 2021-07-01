«الفجيرة للفنون الجميلة» تشارك في ملتقى القاهرة لفن الخط

الفجيرة (وام)

تشارك أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، تحت شعار «علّم بالقلم» في دار الأوبرا بالقاهرة. وجاءت مشاركة الأكاديمية من خلال 14 لوحة فنية نفذها طلابها، وتناولت موضوعات متنوعة من الخط العربي، مع إضافة روح الفن المعاصر إليها، ولاسيما من خلال استخدام الألوان في عدد من اللوحات لتضيف جمالية وبعداً مميزاً في الشكل لأنواع الخط العربي. وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، إن إشراك منتسبي الأكاديمية في ملتقى الخط العربي، يساهم في زيادة الاحتكاك مع الفنانين والمبدعين العرب، ويسلط الضوء على مواهب الطلبة، ويشجعهم على التنافس الإيجابي والمثمر الذي يثري الخيال والإبداع في الخط العربي. وثمن مشاركة الطلبة كحافز يشجعهم على تنمية مواهبهم، وإيصال إنتاجهم الذي اقتبسوه من الكادر التدريسي في الأكاديمية، ليكملوا الطريق في هذا الفن الراقي. يذكر أن وفد أكاديمية الفجيرة للفنون ضم كلاً من أستاذي الخط العربي محمد أبو المجد وأحمد عادل، والطلاب عبدالله اليماحي وآمنة الكعبي وشيخة الكياني، ومن فرع دبا محمد الحمادي وبسمة الظنحاني وبشاير الظهوري.