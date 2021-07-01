سفير أوزباكستان يبحث التعاون مع «مركز الماجد»

دبي (الاتحاد)

زار سعادة اختيور إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، مركز جمعة الماجد، يوم أمس الأربعاء، وكان في استقبال السفير الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، والدكتور عزالدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر والعلاقات الخارجية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.

هدفت الزيارة إلى التعرف إلى المركز ودوره الرائد في حفظ التراث الإنساني، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والمؤسسات الثقافية في جمهورية أوزبكستان.

وقد رافق الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، السفير في جولة لأقسام المركز بدأت من معرض مسيرة العطاء، حيث اطلع على الصور التي توضح الشخصيات التي زارت المركز منذ بداياته، وتوثق الاتفاقيات التي وقعها المركز مع المكتبات العالمية وخزائن المخطوطات. وزار أيضاً قسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي وشاهد فيه طريقة تحويل المواد إلى أشكال رقمية لتسهيل حفظها وتخزينها وإرسالها للباحثين والمهتمين، كما تجول في قسم المخطوطات، حيث تعرف على طرق فهرسة المخطوطات، ثم ختم زيارته في خزانة التراث التي تضم مخطوطات المركز الأصلية. وفي ختام الزيارة شكر الضيف إدارة المركز على حسن الاستقبال، وأشاد بحجم العمل الكبير الذي يقوم به المركز لخدمة الكتاب والباحثين.