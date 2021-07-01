«هيئة الشارقة» تشارك القاهرة احتفاءها بالكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة الشارقة للكتاب بفعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت شعار «في القراءة.. حياة».

وتنقل الهيئة خلال مشاركتها رؤية إمارة الشارقة الثقافية تجاه صناعة الكتاب وإنتاج المعرفة، حيث تستعرض في جناح خاص الجهود التي تقودها الهيئة لدعم الكتاب وصناعة النشر.

وزار جناح الهيئة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وكان في استقبالهم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كما استقبل الجناح نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب.

وسلّم أحمد العامري للدكتور مصطفى مدبولي نسخة موقعة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «محاكم التفتيش»، مهداة لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى نسخة لرئيس مجلس الوزراء.

بدوره أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتجربة الثقافية لإمارة الشارقة ودورها في دعم الحراك الثقافي في المنطقة وتقديم صورة تليق بالثقافة العربية إلى العالم أجمع، وقال: «إن الحكومة المصرية والشعب المصري يكنون كل الحب والاحترام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وقال أحمد العامري: «إن تحقق شروط أي مشروع نهضوي وحضاري يبدأ من الاستثمار في الكتاب، وهذا ما قامت عليه الحضارة المصرية منذ القدم إلى اليوم، وهذا ما كرسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع الكتاب حجر أساس نهضة الشارقة والقاعدة المتينة التي تبني عليها الإمارة علاقاتها مع المدن والعواصم الثقافية العربية والأجنبية».

وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع أحمد بن ركاض العامري مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك المستقبلي في مجال الصناعة الإبداعية بين الهيئة والوزارة، واستعرضا عدداً من الفعاليات المشتركة التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: «تمثل تجربة إمارة الشارقة واحدة من التجارب الكبيرة والرائدة في المنطقة.. وهذا ما يجعلنا سعداء دوماً بالتعاون والعمل المشترك مع إمارة الشارقة، خاصة في ظل نشاطها القائم على المستوى الدولي ومخاطبة أبناء الثقافات والحضارات الأجنبية بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة».