الأردن يحتضن الدورة الخامسة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

محمد عبد السميع (الشارقة)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أقيم صباح يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حفل الدورة الخامسة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان بالأردن، بحضور هزاع البراري الأمين العام في وزارة الثقافة بالأردن مندوباً عن وزير الثقافة الأردني، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، والدكتور سالم الدهام مدير المركز الثقافي الملكي والمكرمون (د.إبراهيم العسافين، نايف النوايسة، سليمان القوابعة، وهشام عودة)، وجمهور من أدباء الأردن وأسر المكرمين.

وألقى عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة كلمة قال فيها: نجتمع اليوم في دورة جديدة من دورات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، فهو ملتقىً يهدي معاني التقدير إلى كل من أسهم بإخلاص وتفان في إثراء الثقافة العربية، بالجديد من الإبداع والعطاء.. ونعتز اليوم بهذا الاحتفاء البهي، وهو يشهد تكريم: الدكتور إبراهيم عبدالرحيم السعافين، وسليمان حماد القوابعه، ونايف عبدالله النوايسه، وأحمد عبدالحميد عوده، ضمن مبادرة ثقافية جديدة يرعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوكّد من خلالها سموه أهمية دور المثقف العربي في بناء مجتمعه والمحافظة عليه.

واختتم العويس كلمته قائلاً: أتشرف في هذه المناسبة بأن أنقل تهنئة سموه لمكرمي هذه الدورة، وأن أنقل لكم جميعاً تحياته وتمنياته لكم بالتوفيق.

وأكد أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري أهمية المشروع النوعي والنبيل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للثقافة العربية، ومنها مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.

وقال إنّ المبادرة تأتي في زمنٍ يحتاج فيه المثقف والمبدع العربي إلى من يهتم بالشأن الثقافي ويدعم روّاد الإبداع، ولذلك «تشرق شمس الشارقة من عمان لتؤكد أهمية العناية بالإبداع وحقوله في الشأن الثقافي». وثمّن البراري الشراكة التي تنتهجها الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وخصوصاً أنّ التكريم يعكس رؤية حاكم الشارقة.

وألقى السفير أحمد علي البلوشي كلمةً ترحيبية تقدّم فيها بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لهذا الحفل، ودعمه واهتمامه المتواصل والمستمر بالثقافة والمثقفين محلياً ودولياً. وثمّن البلوشي عالياً دور رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة عبدالله العويس وجهود الدائرة لخدمة الثقافة والمثقفين، متوجهاً بصادق التهاني والتبريك للمكرمين والكتاب والأدباء الأردنيين، وذلك لجهودهم المخلصة في خدمة الثقافة العربية.

وقال البلوشي «ونحن نحتفل بهذه المناسبة الطيبة والكريمة، أود أن أؤكد على متانة وعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في المجالات كافة، ولاسيما العلاقات الثقافية، متمنياً السداد والتوفيق بما يعزز آفاق التعاون المشترك في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

كلمة المكرمين ألقاها الدكتور إبراهيم السعافين وأشاد بإنجازات ومبادرات دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، من خلال الفعل الثقافي المتميز والمتنوع في نشر الكتاب، وفي منح الجوائز في الحقول المختلفة وتنفيذ المبادرات الثقافية الرائدة، مثل تعميم بيوت الشعر في أرجاء الوطن العربي الكبير، وتأسيس المجلات الثقافية النوعية، ومنها هذه المبادرة الكريمة بإنشاء «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي».

إلى ذلك، عُرض فيلم وثّق لسيرة المكرمين الإبداعية. وقام عبدالله العويس وهزاع البراري بتقديم شهادات التكريم للمكرمين الموقعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي ملتقيات الشارقة للتكريم الثقافي التي تشمل ضمن مفهوم التكريم الإضاءة على عطاءات المكرمين وطباعة أعمالهم وتعميمها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.