من لندن إلى شنغهاي.. «كلمة» يصدر «عالم المعارض»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة كتاب: «عالم المعارض: تاريخ المعارض العالمية من لندن إلى شنغهاي (1851-2010)» تأليف: بول جرينهالغ، نقله إلى العربية طارق راشد عليان.

وقد نشأت ظاهرة معارض العالم الثقافية عام 1851 بالتزامن مع إقامة المعرض الكبير في مدينة لندن، وأمست الفعاليات اللاحقة أكثر إبهاراً. فجال ملايين الزوّار في أرجائها، وأُعيد تخطيط المراكز الحضرية لاستيعابها، وتأثّرت اقتصادات وطنية بها، وطويت عداوات دولية وأرجئت للمشاركة فيها.

ويصف لنا هذا العمل الحافل بالصور والرسوم الإيضاحية الغنية ما يربو على 40 معرضاً وفعالية، ويقتفي أثر تاريخ تلك الفعاليات العظيمة التي لم يبقَ منها شيء سوى القليل من الهياكل الأيقونية كبرج إيفل أو هيكل الأتوميوم في بروكسل.

ويروي لنا كتاب «عالم المعارض» قصة تلك المعارض المدهشة من لندن وباريس ونيويورك وشيكاغو إلى أمستردام وبرشلونة وبروكسل ومونتريال وموسكو وأوساكا وشانغهاي.

ويمثّل هذا العمل دراسةً رائعة تشمل العديد من الاهتمامات، بدءًا من الاهتمامات العامة وصولاً إلى الاهتمامات التاريخية والمقتنيات الفنية. ويحوي الكتاب بين دفتيْه صوراً وتفاصيل مُتعمقة لمعارض العالم وفعاليات العرض العظيمة، ويقدم تغطيةً تحوي تفاصيل عن كل معرض وسماته الفريدة التي ميّزته عن غيره من المعارض.

مؤلف الكتاب باول جرينهالغ هو مدير مركز سينسبري للفنون البصرية التابع لجامعة إيست أنجليا. وقد شغل قبل ذلك العديد من المناصب.

أما مترجم الكتاب فهو طارق راشد عليان باحث ومعدّ برامج، عمل مترجماً ومحرّراً. حاز جائزة الترجمة للشباب عن المركز القومي للترجمة- القاهرة.