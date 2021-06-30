عرض أكثر من 500 عنوان لـ «كلمة» و«إصدارات» في «القاهرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مُمثلة بمركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقدة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وتأتي مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار التزامه بالمشاركة الفاعلة في الحوار الأدبي والثقافي المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل الحضاري ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات التي تعمل للنهوض بقطاع النشر. ويستعرض المركز عدداً من أهم البرامج والمبادرات الخاصة به من خلال جناحين، يستضيف أحدهما برنامجه الثقافي وتوقيع الكتب، بينما يخصّص الثاني للتواصل مع القراء وبيع الكتب.

د. علي بن تميم

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يسعدنا المشاركة في الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره من أضخم وأعرق معارض الكتاب في المنطقة والعالم، ولما للقاهرة من دور بارز في صناعة الكتاب، ثقافياً ومعرفياً على مستوى المنطقة. وتعد هذه الفرصة استكمالاً للجهود التي تم بذلها خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب للتواصل مع الناشرين ودعمهم، والعمل مع شركائنا لبحث حلول مبتكرة للنهوض بقطاع النشر في عالمنا العربي».

كما قالت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «تأتي مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أعقاب اختتامنا للدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتسلط الضوء على عودة الحراك الثقافي والادبي لمنطقتنا، حيث يعزز وجود هذه المنصات والملتقيات التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المحورية في قطاع النشر، سواء في منطقتنا أو على المستوى الدولي. وإننا نتطلع للعمل الجاد مع شركائنا لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي هذا القطاع الهام الذي تأثر بتبعات الجائحة على مدار العام الماضي».

وسيشهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية عرض سلسلة مختارة من الكتب المسموعة لأبرز الكتب والمؤلفات النثرية.

هذا وستضم مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب عدداً من الفعاليات الثقافية التي سيتم تنظيمها بشكل افتراضي وبثها على منصات معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومركز أبوظبي للغة العربية. وستشمل الفعاليات 4 جلسات حوارية حول كتب صادرة عن مشروعي «كلمة» للترجمة و«إصدارات».

وسيقوم مشروعا «كلمة» للترجمة و«إصدارات» بعرض ما يزيد على 500 عنوان، منها 27 عنواناً جديداً. ومن أبرز كتب مشروع «إصدارات» الجديدة المعروضة «الإنسان: ذلك الكائن الخيالي» لعلي أبو الريش، و«الاجتياح: كورونا ماذا حدث، وكيف يبدو المستقبل؟» للدكتور عمر الحمادي. بالإضافة إلى خمسة كتب للأطفال من تأليف د. فاطمة حمد المزروعي مترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

ومن أبرز كتب مشروع «كلمة» للترجمة الجديدة المعروضة: «عالم المعارض» لبول جرينهالغ، و«رحلة في حضرموت» لأدولف فون فريده، و«يوميات عام الطاعون» لدانييل ديفو، وروايتا «حكاية طفلة» لبيتر هاندكه، و«مجد متأخّر» لأرتور شنيتسلر».