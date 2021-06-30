افتتاح معرض «نظرة متأملة في الطبيعة وألوانها وصورها»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح أمس في سفارة المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة معرض «نظرة متأملة في الطبيعة وألوانها وصورها»، وفي تقديمها للمعرض قالت فرانسيسكا إليزابيث مينديز إسكوبار، سفيرة المكسيك: يُسعدني أن أرحب بكم من جديد في الفضاء الثقافي لسفارة المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. يرافقنا هذه المرة أربعة فنانين رائعين: الإماراتية سمية السويدي، والمكسيكية أليخاندرا بالوس أورتيجا، والمكسيكي ليوناردو بارتيدا برييتو، والإيطالي إنريكو دي ماريا، وجميعهم يعملون من أجل إقامة معرض «نظرة متأملة في الطبيعة وألوانها وصورها.

وأضافت: يشير عنوان هذا المعرض إلى الجهود الإبداعية لهؤلاء الفنانين المعاصرين، حيث تمتزج الدوافع والثقافات والعقول والخبرات ووجهات نظر العالم المختلفة، لتنصب جميعها في نفس الاتجاه: فنجد تجسيداً لإرادة وجوهر المرأة من خلال نظراتها التي تنُمّ عن قوة قراراتها وتعاطفها مع الآخرين، وتلك القوة الداخلية التي يمنحنا إياها التأمل ومدى تأثيره ونفعه في اكتساب المزيد من الخبرات الضرورية والمستمرة لمعرفة الذات.. الفنانون الأربعة، يجيدون استخدام أساليب فنية جريئة ومختلفة خاصة بهم، تحقق في مجموعها تناغماً تاماً فيما بينها، فيجد المتلقي بلا أدنى شك ملاذاً لغذاء الروح.

وسمية السويدي فنانة إماراتية شابة لها مسيرة دولية حافلة، تُطلعنا من خلال أعمالها على قوة الفن المعاصر الإماراتي، وأهميته وإمكانياته المتعددة في استخدام التقنيات والألوان والأشكال. ومن جانبها، تعد النحّاتة المكسيكية أليخاندرا بالوس أورتيجا فنانة ذات أوجه فنية متعددة، استطاعت من خلال أعمالها إعادة صياغة الطبيعة الشاسعة لبلدها الأم، فضلاً عن تعبيرها عن التعددية الثقافية التي تميزها.

والفنان الإيطالي إنريكو دي ماريا، يُجيد استخدام النور وصور الطبيعة المختلفة بطريقة ساحرة. فبمجرد النظر إلى أعماله، تنطلق روح المتفرج مُحلقة فوق تلك الأماكن التي يجسدها إنريكو في أعماله. إنها رحلة الأحلام.

أما الفنان المكسيكي ليوناردو بارتيدا برييتو فقد أدرك جيداً منذ نعومة أظفاره رسالته في الحياة، ألا وهي الاعتراف من خلال أعماله بدور المرأة وجهودها في خلق عالم جديد بمنظور أفضل. ويستخدم بارتيدا برييتو فنه كوسيلة لإيصال أفكاره وأحلامه.