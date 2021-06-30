رئيس "الشارقة للكتاب" يؤكد ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أهمية ودور مصر كمركز استراتيجي في مجال معارض الكتاب والنشر والتوزيع، مقدماً التهنئة بمناسبة انطلاق الدورة 52 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر خلال الفترة المقبلة دعماً لنشر الثقافة العربية وترويجها على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مصر، أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي حضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين.

وبحث العامري خلال اللقاء عدداً من مشروعات التعاون المستقبلية في مجال معارض الكتاب وصناعة النشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، كما نقل العامري إلى وزيرة الثقافة تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبها، أرسلت وزيرة الثقافة في مصر تحياتها إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ورحبت بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، مثمنةً الدور الثقافي لإمارة الشارقة، مؤكدةً على الاستثمار المعرفي المتبادل بين الجانبين بما يؤتي ثماره على صناعة النشر العربية.

وانطلقت في مصر اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "في القراءة.. حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 1218 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 25 دولة، وافتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وتُشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المعرض من خلال عدة مؤسسات ثقافية ودور نشر ومنها: مركز أبوظبي للغة العربية، وهيئة الشارقة للكتاب، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة، ومؤسسة البحث العلمي "تحدي القراءة"، بالإضافة إلى العديد من دور النشر الإماراتية.