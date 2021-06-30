جاك بريل.. شاعر اخترق الزمن

إعداد وترجمة: عزالدين بوركة

مباشرة بعد إعلان فوز المغني والمؤلف الموسيقي بوب ديلان المولود في 24 مايوعام 1941، بجائزة نوبل للآداب، سنة 2016، حدثت ضجة في الوسط الثقافي عربياً وعالمياً، بين مرحّب ومعارض، بين من اعتبر أن الجائزة انتقلت نحو اعتبارات أدبية معاصرة وجديدة، تهرب من التصنيفات المحددة والمنغلقة، وآخرون اعتبروا أن الحدث يزيح الجائزة عن مسارها، فأي علاقة بين نصوص ديلان المغناة والشعر في تعريفاته الأدبية، قياساً مع من فازوا بالجائزة من شعراء سابقين، أمثال نيرودا ومونتالي وباث؟!

بعيداً عن مناقشة أحقية هذا المبدع في الفوز بهذه الجائزة الإنسانية الكبرى والأهم، استحضرت منذ ذلك الحين تجربة أخرى فريدة ولها حضورها القوي سواء على المستوى الغنائي أو الكتابة الشعرية المغناة، عالمياً، تجربة هي أيضاً زاوجت بين التأليف الموسيقي والكتابة الشعرية والغناء، بل حتى السينما تمثيلاً وإخراجاً.. ويتعلق الأمر بالمغني - الشاعر الفرنسي، من أصول بلجيكية، جاك بريل (1929 - 1978) الذي أحدث بنصوصه وأغانيه قفزة نوعية في تاريخ هذا الفن، جعلت نقاداً كثراً يصنفونه ضمن خانة شعراء القرن العشرين الذين كان لهم أثرهم في منعطفات الأدب العالمي، وإن لم يُصنف نفسه قط ضمن خانة الشعراء.

سر جاك بريل:

كان بريل يكتب نصوصه بيده ويلحنها بقلبه ويغنيها بصوته الخالد، ما دفع العديد من الكُتّاب والمؤلفين إلى تخصيص كتب لمسار وشعرية وغنائية وإبداعية هذا المبدع المتعدد، أو «شاعر اللازمنية» كما يصفه الكاتب فرديريك ماروتا، فقد استطاع بريل أن يخترق الأجيال والتجييل، وأن يتمكن من تخليد صوته واسمه وكلماته إلى يومنا هذا، لتحقق أغانيه أرقاماً عالية في عدد مرات التحميل والاستماع والمشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، فما السر في ذلك؟.

كان جاك بريل طموحاً، متعطشاً إلى الإبداع لا يكترث لأي حدود ولا حواجز، يخترق حقول الألغام باحثاً عن المستحيل، وقد كتب وغنى وألّف موسيقياً وأخرج ومثل سينمائياً.. كأنه يحاول أن يعثر على شاعرية ما في كل الأجناس، ولهذا اتسمت نصوصه الشعرية المغناة بحساسية مفرطة تجاه مواضيع مختارة بعناية، مثل «النساء، والحب، والموت، والشيخوخة، والرقص، والفقر، والمعاناة... وغيرها»، ولهذا كتبت نارا نوان، التي غنت لبريل قائلة «شِعره موسيقي ودقيق، «نثر خام»، وواقع مرير غير مزخرف مثل كامو في الأدب».

عن الحب:

ولأن «طاقة الحب تظل هي حجر الزاوية لتطور البشر على الكوكب بأسره»، فقد كرس بريل مجموعة من نصوصه لهذا الهارب والصعب التعريف، و«منذ البداية، كانت المرأة هي الأفق، والمعلم، وهدف السفر والترحال»، وسبباً للتجاوز، (لديه). فبريل مثل روميو، هذا البطل المأساوي لدى شكسبير، إنه «عاشق الحب»، أحب حقًا تحليل نصوصه -يقول ماروتا- وفقاً للنار والأرض والسماء»، وقد كتب بريل عن الأمر قائلاً: «أعتقد أن ما أسميه الحب في أغنياتي هو في الواقع رقة»، وهي عينها الرقة/ «السر» التي يكتب بها نصوصه.

«عليكَ أن تحب إلى (حدّ) التمزق عشقاً، وإنْ أكثر من اللازم، وإنْ بسوء، لتحاول، بدون مقاومة وبدون دروع، بلوغ النجوم التي يتعذر بلوغها...»!.

عن الموت:

غنّى جاك بريل «الموت» وعن الموت، الذي كان من المفاهيم البارزة في نصوصه الشعرية المغناة، فمثل باقي الشعراء شكّل الموت سؤال القلق والذات، سؤالاً أنطولوجياً لا مهرب منه إلا بالعودة إليه والحفر فيه، ولكن كلما حفرنا سقطنا في عوالمه الكثيفة والمتاهية، فنحن مقذوفون في التيه يطاردنا ويحاصرنا الموت، ولهذا فنص «الموت»، كان أغنيته التي تثير النسيان أكثر من اليأس: «الموت ينتظرني في سرير كبير/ ممدداً على قماش النسيان/ للحد من الوقت الهارب»، وبنغمة أكثر جدية يضيف في أغنية أخرى: «شِخنا معاً/ نكاية في الوقت القاسي/ لكن حال رؤيتنا إياه قادماً/ ضاحكاً في الجثث/ نصير وحيدين». وفي هاتين الأغنيتين، يستحضر بريل الوقت الذي يمر بلا هوادة، ليتركنا منبوذين ومنسيين.. غير أن الحب -عند الشاعر- يريحنا قبل تلك النهاية الحتمية.

عن الشيخوخة:

«تلزمنا الموهبة/ لنشيخ دون أن نكون راشدين»، يقول في قصيدته «أغنية حبيبين عجوزين»، فقد ألهمه موت أبيه الشيخ أن يكتب هذه الأغنية إلى جانب أغنيته الشهيرة الأخرى، «طاعنون في السن»، حيث يزاوج في صورة شعرية بين الشيخ والموت، بين الكبر في السن واقتراب هذا الشيء الذي يجعلنا منسيين: «الذي يخرخر في غرفة المعيشة، والذي يقول نعم، والذي يقول لا، ثم الذي ينتظرنا»، إنه الموت وهو العدالة الأرضية الوحيدة؛ لأنه يصيبنا جميعاً، في نظره، غير أنه من «الصعب رؤية موت صديق»، يقول في قصيدة مغناة تحمل ذات العنوان. إلا أن الحب يظل موجوداً فينا ويحيط بنا، إنه متلازمة أبدية رغم تحولات العمر والزمن، بالنسبة لبريل، إذ لا نهرب من الموت إلا عبر الحب.

الأغنية/ القصيدة الخالدة:

لا تتركيني

سوف أهديك

لآلئ المطر

الآتية من بلاد

لا تمطر سماؤها

سأحفر الأرض

إلى ما بعد الموتي

لتغطية جسدك

ذهباً ونوراً

سأنشئ عالماً

حيث يكون الحب ملكاً

حيث يكون الحب قانوناً

وتكونين أنت الملكة

***

لا تتركيني

سأخترع لك

كلمات بلامعانٍ

وحدك تفهمينها

سأحدثك

عن هذين العاشقين

اللذين رأيا مرتين

قلبيهما يحترقان

وسأحكي لك

قصة الملك

الذي مات كمداً

لأنه لم يلتقيك

***

لا تتركيني

رأينا أحياناً كثيرة

تدفق نار

بركاناً خامداً

كنا نعتقد أنه قديم جداً

ويبدو أن

أراضي محروقة

أعطت قمحاً كثيراً

أفضل من أي نيسان

وعندما يأتي المساء

وتلتهب السماء

الأحمر والأسود

ألا ينسجمان؟

***

لا تتركيني

لن أبكي بعد الآن

ولن أتكلم

سأختبئ حيث أراك

ترقصين وتبتسمين

وأستمع إليك

تغنين وتضحكين

اسمحي لي فقط أن أكون

خيال ظلك

ظل يدك

ظل كلبك الوفي

لا تتركيني...