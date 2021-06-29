لطيفة بنت محمد تفتتح «إنفينيتي دي لوميير»

دبي (وام)

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، «إنفينيتي دي لوميير»، المركز الأكبر للفنون الرقمية على مستوى منطقة الخليج، والذي يدشّن حقبة جديدة من الفنون العصرية، بمشاركة نخبة من المبدعين والموهوبين، وذلك تعزيزاً لمكانة دبي مدينةً للمستقبل ووجهة عالمية للمبدعين.

حضر الافتتاح نخبة من أبرز الشخصيات والمعنيين على المستويين المحلي والعالمي، تضمنت كبار ممثلي «إنفنيتي دي لوميير»: كاثرين أوريول، رئيسة «إنفنيتي دي لوميير»، وآنا بولا ترافن، مدير عام، ولوك أرشامبود، رئيس تطوير الأعمال - فضاءات ثقافية، إضافة إلى كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وإكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، ورجا رابيا قنصل عام فرنسا في الدولة، وكارمن دي أنطونيو سيرانو، قنصل إسبانيا لدى الدولة، وإستر فان سومرين، نائب القنصل العام في سفارة مملكة هولندا لدى الدولة، وخايمي إغليسياس سانشيز سيرفيرا، نائب رئيس البعثة في سفارة إسبانيا في الدولة، وهالة بدري، مدير عام دبي للثقافة.

المركز يدشّن حقبة جديدة من الفنون العصرية

عاصمة ثقافية

وأكدت سموها أن تأسيس مثل هذا المركز الرائد للفنون المستقبلية يُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة دبي نحو العالمية، ويواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع الثقافة والفنون، بما يتماشى مع رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً ثقافيةً وقبلة للحركة الإبداعية العالمية والفنون الحديثة والمعاصرة، ويعزز خطط تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الإمارة.

وأوضحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، أن «دبي للثقافة» تتبنى مشاريع طموحة، مثل «إنفينيتي دي لوميير»، باعتباره أحد العناصر المهمة في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للاقتصاد الإبداعي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث من المنتظر أن يلعب المركز دوراً مؤثراً في استقطاب المبدعين من أصحاب الرؤى المستقبلية عبر برامج، إضافية داعمة للفنانين الرقميين في دولة الإمارات والمنطقة.

ومن المقرر أن يستقبل مركز الفن الرقمي الجمهور اعتباراً من الأول من يوليو 2021 في «دبي مول»، حيث سيتيح لزواره تجربة فريدة تجسّد أمامهم عوالم نابضة بالحياة، من خلال أعمال عالمية مميزة منها لوحة «ليلة النجوم» للفنان الهولندي الشهير «فينسنت فان جوخ»، والفنون اليابانية المدهشة «اليابان أرض الأحلام» تحت عنوان «صور العالم العائم»، وإبداعات «توماس فانز» الرقمية بالكامل «الكون».

ويقدم مركز «إنفينيتي دي لوميير» مساحة فنية رائدة تعتمد على التكنولوجيا هي الأولى في المنطقة، على مساحة 2700 متر مربع، لإضفاء الحيوية على الفن المتميز والمعاصر بنحو 3000 صورة رقمية متحركة عالية الدقة.

وكانت «دبي للثقافة» أعلنت في مايو الماضي، شراكتها مع «إنفينيتي دي لوميير» لتعزيز مستقبل الفن والثقافة في المدينة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الفنون تعتمد بصورة أساسية على التقنيات الرقمية.

وتسعى «إنفينيتي دي لوميير» إلى إنشاء مجتمع متخصص، يُمكّن الفنانين، الذين يعتمدون على التكنولوجيا، من اللقاء تحت سقف واحد ومشاركة رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، كما سيشكِّل المركز منصة جامعة للفنانين الرقميين يمكن من خلالها تقديم إبداعاتهم المبتكرة للعالم.

رؤية طموحة

وقالت كاثرين أوريول، رئيسة «إنفنيتي دي لوميير»: إنها مناسبة بالغة الأهمية بالنسبة لنا في «إنفنيتي دي لوميير»، أن نحظى بدعم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ونشعر بالامتنان لحصول المركز على هذا الاهتمام من هيئة الثقافة والفنون في دبي التي تقود الحراك الثقافي والإبداعي في الإمارة برؤيتها الطموحة ودورها الفاعل. وأضافت: «تعد دبي الخيار الأمثل والمقر الأفضل لمركزنا، لما تضمه من مجموعات نابضة بالحياة من القطاعات، ومنها الثقافة والفنون والإعلام، التي شهدت جميعها نمواً لافتاً على مدار السنوات القليلة الماضية، ونتطلّع إلى إنشاء منصة مثالية يندمج على مسرحها الفن مع القطاعات المتنوعة الأخرى، من خلال تجمّعات فريدة، تتضافر فيها جهودنا مع المؤسسات الطموحة، والمفكرين وقادة الصناعة والمبتكرين والفنانين المحليين والإقليميين والدوليين، للارتقاء بمستقبل الصناعات الإبداعية في دبي». وتابعت «كما نتطلع إلى التعاون مع عشاق الفن الرقمي من دولة الإمارات والمنطقة، الراغبين في عيش تجربة ثقافية فريدة من نوعها والمشاركة في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً للإبداع في دبي».