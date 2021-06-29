زايد للثقافة الإسلامية تطلق «قيمنا بعيون المبدعين»

العين (الاتجاد)

تعزيزاً للقيم الإسلامية السمحة وتحقيقاً لرؤية القيادة في ترسيخ قيم التعايش والحوار في المجتمع، أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية مسابقة «قيمنا بعيون المبدعين» تدعو فيها الموهوبين والمهتمين لتجسيد القيم الأخلاقية والإنسانية بمختلف إبداعاتهم في الرسم اليدوي والإلكتروني وتصميم الجرافيكس والتصوير الضوئي.

أشارت د.نضال محمد الطنيجي -المدير العام للدار- إلى أن دولة الإمارات منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تؤكد أهمية القيم والأخلاقيات الإنسانية في بناء واستدامة الأوطان، وتحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة في غرس القيم الأخلاقية في المجتمع، جاءت هذه المسابقة التي تتيح الفرصة للموهوبين لإطلاق العنان لأفكارهم في تجسيد ثلاثة أحاديث نبوية بمواهبهم الإبداعية لتشكل ثلاث قيم أخلاقية مختلفة هي: الرحمة، وحسن التعامل مع الناس، وإماطة الأذى عن الطريق. وتشترط المسابقة أن يكون المشارك من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين فيها، ومن متابعي حسابات الدار في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون محتوى المشاركة مطابقاً أو موافقاً لمقصد الحديث الشريف والقيمة الأخلاقية، مع وجوب عدم تضمن العمل الإبداعي أي مخالفات دينية أو أخلاقية تتنافى مع القيم الإسلامية وقيم التعايش والتسامح.

ورصدت دار زايد للثقافة الإسلامية جوائز قيمة للفائزين حيث سيمنح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية 5 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثاني 3 آلاف درهم، وألفي درهم للفائز بالمركز الثالث، وستقوم لجنة مختصة باختيار أفضل 3 مشاركات من كل فرع، ومن ثم عرضها على حسابات الدار الرسمية في «تويتر» و«إنستغرام»، حيث سيقوم الجمهور بالتصويت لأفضل ثلاث مشاركات من جميع الأفرع.