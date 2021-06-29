يقدمه أحمد الجسمي وتنظمه «تطوير».. برنامج تدريبي في فن المسرح

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجاً تدريبياً في المسرح خلال الفترة من 27 يونيو إلى 4 أغسطس 2021 على مسرح سيتي سنتر الزاهية، وتستهدف من خلاله الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 23 عاماً، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمسرحي.

يقدم البرنامج الذي انطلقت أولى جلساته الأحد الماضي، الفنان الإماراتي أحمد الجسمي صاحب التجربة الفريدة في الفضاء الدرامي، الذي سيتابع المشاركين على مدار عشر جلسات، بواقع جلستين أسبوعياً، مساء كل أحد وأربعاء، مقدماً لهم خلاصة خبرته في العمل المسرحي والدرامي على مدى سنوات أدى خلالها عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والعروض المسرحية. وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير» بالإنابة، أن إقامة هذا البرنامج يعكس الدور الكبير الذي لعبته إمارة الشارقة في انطلاق الحركة المسرحية وتطورها، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما يعزز من أهمية المسرح في إبراز هويتنا والتعبير عن قضايانا وباعتباره فناً ثقافياً وتربوياً وتوجيهياً هادفاً.