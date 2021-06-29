فؤاد عبدالواحد.. "ارحم مشاعرنا"

من ألحان الموسيقار الدكتور "طلال"، عرض الفنان فؤاد عبدالواحد كليب أغنية "ارحم مشاعرنا"، والذي صورها بإدارة المخرج بسام الترك في دبي، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية على مدار يومين من العمل في عدد من المواقع من الإمارة، مظهراً إطلالات مختلفة إبداعية، ويحمل تفاصيل متميزة مستخدماً المخرج أحدث تقنيات التصوير وعدداً كبيراً من المشاركين.وطرحت أغنية "ارحم مشاعرنا" صوتياً في الميني ألبوم الجديد "حلم ولا علم"، ومن كلمات الشاعر طارش قطن ، إلى جانب أربع أغنيات تضمنها الميني الألبوم، والذي يقول في مطلعها: أستغفر الله يا ربي وأتوب ارحم مشاعرنا يا أبو طرف الجري كأنك زحل ساكن ولا المشتري ما تدري إنك فتنتك تفني شعوب أستغفر الله يا ربي وأتوب