4 برامج اجتماعية وترفيهية جديدة عبر إذاعة الشارقة

تطل إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على مستمعيها ضمن دورتها البرامجية الصيفية بأربعة برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية متنوعة هي: «استديو 94.4»، و«مساحات»، و«صيفنا أحلى»، و«ساعة مسا». «استديو 94.4».

وتسافر الإذاعة برفقة مستمعيها إلى عوالم لا حدود لها من المرح والتثقيف، في برنامج «استديو 94.4» الذي يعرض من الأحد إلى الخميس بين الساعة 5:00 و6:00 مساءً، ويستهدف تنمية مهارات الأطفال واليافعين بمختلف جوانب الحياة والمسارات العلمية والمهنية من خلال استضافة مختصين ومحاورتهم في مجالات متنوعة على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب استضافة الأطفال في اليومين الآخرين لاستعراض مواهبهم.

ويقدم البرنامج مجموعة من الأطفال واليافعين هم (مزنة نجيب، ويوسف بن علي، وعبدالعزيز العامري)، وهو من إعداد ومتابعة عائشة الحمودي، ويتضمن العديد من الفقرات، منها فقرة «تقنيات» من تقديم اليافع عبدالله شريف الذي يقدم فيها معلومات في عالم التقنيات، وفقرة «كيف» والتي يتم فيها تلقي كلمات على مدى الأسبوع في المجالات البيئية والبحرية والفنية والزراعية والطبية، حيث تتناول كل حلقة مجالاً معيناً، وتختتم حلقة نهاية الأسبوع بفقرة شعرية يقدمها اليافع سلطان المزروعي. «مساحات» وتناقش الإذاعة في برنامج «مساحات»، الكثير من القضايا التي تلامس حياة الإنسان على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي والمهني، لتعرض كل ما هو إيجابي أو سلبي ضمن هذه المساحات، حيث تركز على تعزيز الجوانب الإيجابية والتقليل من حدة تأثير الجوانب السلبية على الأشخاص ومحيطهم.

ويبدأ البرنامج، الذي يعده ويقدمه عبد الله درويش، من الأحد وحتى الخميس بين الساعة 4:30 و5:00 مساءً، بقصة أو موقف من الواقع، ثم يتم ربطه بمحاور الحلقة لتحصيل الفائدة المرجوة من خلال طرح آلية التعامل بإيجابية مع هذا الموقف. «صيفنا أحلى» وتأخذ الإذاعة مستمعيها في رحلة تشويقية إلى أجواء الصيف المرتبطة بالسفر والسياحة والترفيه، عبر برنامج «صيفنا أحلى»، التي تقدمه في هذه الدورة البرامجية بحلة جديدة، متضمناً العديد من الفقرات، منها وتستعرض الإذاعة في برنامج «صيفنا أحلى»، الأماكن السياحية حول العالم بما يساعد المستمعين على التخطيط لإجازاتهم السنوية، إلى جانب تناول أخبار متنوعة عن التغذية الصحية في الصيف، وعن العادات والتقاليد التي تميز مختلف الشعوب في هذا الفصل، بالإضافة إلى فقرات اجتماعية وتوعوية تخص الأسرة بما يتعلق بمخاطر الصيف والوقاية منها، مع عرض قصص واقعية في هذا الجانب.

ويستضيف البرنامج الذي يعده ويقدمه جمال السميطي، من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9:00 و10:00 مساءً، مختصين في مجالات متنوعة لتسليط الضوء على موضوعات تهم الجمهور في الصيف، كما يتفاعل البرنامج مع المستمعين عبر التواصل المباشر من خلال المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.

«ساعة مسا» أما البرنامج الاجتماعي الحواري «ساعة مسا»، الذي يقدمه في موسمه الجديد ناجي خميس وسلطان الشامسي كل يوم جمعة وسبت بين الساعة 5:00 و6:00 مساءً، فيتناول ضمن فقراته مواضيع من واقع المجتمع، منها الترفيهية والصحية والرياضية والغذائية، كما يتضمن البرنامج أسئلة وأجوبة من خلال التواصل المباشر مع الجمهور عبر المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية، حيث يتيح للمستمعين التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في مختلف المواضيع المطروحة.