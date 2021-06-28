انعقاد اجتماع مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

عقد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة - أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج - اليوم، الاجتماع التاسع عن بُعد لمجلس أمناء المركز لدورته الحالية 2021 - 2022، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج المستشار إبراهيم عبدالله الزابن، حيث عقد الاجتماع برئاسة الدكتور عيد الظفيري رئيس مجلس الأمناء في الدورة الحالية، وحضور الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وقد افتتح الدكتور عيد الظفيري الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء ممثلي الدول الأعضاء بالمكتب، مقدماً الشكر ومقدراً لهم الاستجابة لعقد هذا الاجتماع عن بُعد نتيجة الظروف التي يمر بها العالم في هذه الفترة، كما أشاد سعادته بدور وتعاون جميع أعضاء مجلس الأمناء في دعم مسيرة المركز خلال دورته الحالية.

ثم بدأ الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بعرض محاور جدول أعمال الاجتماع التاسع للمجلس، وتناول تقرير إنجازات المركز خلال الدورة 2019 - 2020، حيث تضمن برامج المركز المعتمدة للدورة السابقة، وعددها (9) برامج تم تنفيذها بنسبة 100%، وكذلك البرامج غير المعتمدة متضمنة الإصدارات الجديدة بعدد بلغ (13) إصداراً في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، و(20) مؤتمراً وملتقى وندوةً تنوعت بين تنظيمٍ ومشاركةٍ مع جهات ومنظمات ذات اختصاص في اللغة العربية، وكان أبرز تلك المؤتمرات التي تم تنظيمها مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، والذي نظمه المركز خلال المدة من 29 - 30 يناير 2020، ومؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي عن بُعد، والذي نظمه المركز أيضًا خلال المدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتي بلغت (13) برنامجاً تدريبياً جميعها استهدفت ذوي الاختصاص في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى ذلك الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، حيث نفذ المركز (3) فعاليات، وكذلك الأنشطة والفعاليات الأخرى، حيث بلغت (10) فعاليات، كما شارك المركز في معارض الكتاب وعددها (3) معارض، وهي: معرض الشارقة الدولي للكتاب (في دورتين) ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

ثم عرض مدير المركز برامج الدورة الحالية 2021 - 2022 والدراسات التي يجريها المركز في هذه الدورة، حيث تتضمن برامج الدورة الحالية، حقائب وبرامج تدريبية لمعلمي اللغة العربية حول تطوير أساليب تعليم اللغة العربية وتعلّمها، وجائزة المكتب للتفوق في اللغة العربية، ومناهزات اللغة العربية في نسختها الرابعة، وعقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة مع المؤسسات المعنية بخدمة اللغة العربية، ودراسة إطار عام مرجعي لمعايير مناهج تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها (إعدادها، بناؤها، تقويمها)، وإطار مرجعي عام لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلّمها، ودراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية.

كما تم عرض تقرير إنجاز لأعمال المركز منذ بداية الدورة الحالية من شهر يناير 2021، إلى الوقت الحالي، تضمن ما تم تنفيذه وإنجازه من برامج المركز المعتمدة للدورة الحالية 2021 - 2022، وكذلك ما تم تنفيذه وإنجازه من برامج المركز غير المعتمدة للدورة الحالية 2021 - 2022، شملت العديد من مجالات الإنجاز منها: الإصدارات الجديدة، وبلغت (5) إصدارات، بالإضافة إلى المؤتمرات والملتقيات والندوات التي شارك فيها المركز أو نظمها المركز حيث بلغ عددها (8)، كما أشار التقرير إلى توقيع اتفاقيات الشراكة مع منظمات ومؤسسات ذات اختصاص في مجال اللغة العربية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بلغت (4) دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والفعاليات والمشاركة في معارض الكتاب وعدد من الاجتماعات والزيارات.

كما استعرض الحمادي البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، والتي بلغ عدد الحقائب التي تم إعدادها (29 حقيبة)،

متناولاً مقترح المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية بالشارقة والذي سينظمه المركز في يناير 2022، والإجراءات التي تم إنجازها والبرنامج الزمني لتنفيذ المؤتمر.

وفي ختام الاجتماع، قدم المجلس الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لمسيرة المركز، وإهدائه مبنىً خاصاً للمركز بالمدينة الجامعية بالشارقة ومجهزاً بكافة احتياجاته وتأثيثه وتجهيزاته.