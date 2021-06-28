هالة بدري تشيد بإطلاق الأجندة الوطنية لاستقطاب المواهب

دبي (الاتحاد)

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بقرار إطلاق الأجندة الوطنية لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة، الذي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته إلى وزارة الاقتصاد، مؤكدةً على أن دبي للثقافة على أهبة الاستعداد للإسهام في تحقيق تطلعات سموه للمرحلة المقبلة، وذلك تزامناً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

وقالت إن التوجيهات الخلاقة التي اعتدنا أن تلهمنا بها قيادتنا الرشيدة، تشكل حافزاً كبيراً لنا جميعاً كي نكرّس جهودنا وخبراتنا الإبداعية في شتى مجالات العلوم والاقتصاد والثقافة، لبناء اقتصاد إبداعي يرتقي إلى مستوى تطلعاتها، ونلعب دورنا على أكمل وجه كي نسهم في عملية دفع مسيرة إمارتنا باتجاه آفاق غير محدودة من التنمية والازدهار على المستويات كافة، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وأضافت بدري «سنحرص على أن نكون فاعلين في استقطاب المواهب انطلاقاً من أولويات خريطة طريق استراتيجيتها (2020-2026)، والممكنات الداعمة لتحقيقها، حيث تسعى إلى دعم المواهب، وسنواصل العمل على مبادرة الفيزا الثقافية التي تهدف إلى استقطاب المواهب الثقافية والإبداعية إلى الإمارة».