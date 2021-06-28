«كلمة» يصدر «معجزة كاستلّ دي سانغرو»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة كتاب: «معجزة كاستلّ دي سانغرو: حكاية شغف وطيش في قلب إيطاليا»، تأليف: جُو مَغِنِس، ونقله إلى العربية تحسين الخطيب، وراجع الترجمة الدكتور أحمد خريس.

يسرد الكتاب -الذي اختارته لجنة جوائز وليم هِل في لندن أفضل كتاب عن كرة القدم في عام 1999- حكايةَ هوسٍ فجائيّ بكرة القدم، يدفع المؤلف إلى ترك كلّ شيء خلفه، والبدء في رحلة شاقّة لاستقصاء أحوال «المعجزة» التي حقّقتها قرية إيطاليّة مجهولة، في منطقة جبليّة نائية، حين شقّ فريقها طريقه، بثبات منقطع النظير، من دوري الهواة، ليحجز له مكانة مرموقة في مصاف أندية دوري الدرجة الأولى (دوري المحترفين)، حيث المجد والشهرة، واحتلال العناوين الرئيسة في كبريات الصحف والمجلّات المعنيّة بهذه الرياضة التي باتت هوس الملايين في أنحاء العالم كافّة، فقاده ذلك الهوس، منذ اللحظة الأولى التي قرأ فيها، سنةَ 1996، عن هذا الحدث الاستثنائيّ، بمجلّة متخصّصة في كرة القدم، إلى تكبّد مشاقّ السّفر إلى تلك البلدة القصيّة -بلدة كاستلّ دي سانغرو- للكتابة عن تلك «الحكاية الأسطورية».

وجُوْ مَغِنِس: روائيّ وصحفيّ أميركيّ ذائع الصّيت، وقد أصدر اثني عشر كتاباً، منها «أبطال» (1976)، و«الرؤية القاتلة» (1980)، و«الإيمان الأعمى» (1989)، و«ريبة قاسية» (1991)، و«الأخ الأخير» (1993)، و«أدب أميركا اللاتينيّة» (2019)، و«المجرّة: رسم خريطة الكون» (2018)، وغيرها.