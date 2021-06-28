الأرشيف الوطني يعقد مؤتمر «الترجمة في العصر الرقمي» غداً

أبوظبي (وام) أكمل الأرشيف الوطني استعداداته لعقد مؤتمر «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي» الذي تنطلق فعالياته بشكل افتراضي غداً «الثلاثاء» وتستمر ثلاثة أيام.

وتركز محاور المؤتمر على أهمية الترجمة بشكل عام في نقل المعلومات بين الحضارات والشعوب والتبادل العلمي والثقافي وتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم التي أعلت من شأن الحضارات وأهميتها في ترجمة الوثائق التاريخية، وإبراز إصدارات الأرشيف الوطني.

وستحفل جلسات المؤتمر -الذي يعدّ الأكبر من نوعه في دولة الإمارات على مدار العقدين الماضيين- بعدد من قضايا الترجمة وتحدياتها، ودورها في تعزيز الثقافة وتأكيد الهوية ونقل المعنى والانعكاس الثقافي، والاتساع للمصطلحات والعبارات المجازية.

ويناقش بحوث المؤتمر كبار المختصين بهدف غرس مهارات علمية متخصصة تتعلق بنقل النص إلى اللغة المستهدفة. وتتناول محاوره العديد من القضايا، أهمها الترجمة وحوار الحضارات في الألفية الجديدة، وآليات العولمة وطرائق الترجمة في العصر الرقمي، والإشكاليات اللغوية والثقافية في الترجمة التحريرية والشفوية، ومعضلات ترجمة النصوص والوثائق القديمة، والترجمة بين التاريخ والهوية، والترجمة وآفاق التوقع، ومشكلات الترجمة من بعض اللغات الأجنبية، والترجمة بين الماضي والحاضر.

ويشارك في تقديم بحوث هذه المحاور نحو أربعين باحثاً ومختصاً وخبيراً في علوم الترجمة. وتتضمن فعاليات المؤتمر كلمة للدكتور عبدالله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني، يتبعها كلمة المؤتمر الرئيسة يلقيها البروفيسور صديق جوهر خبير الترجمة في الأرشيف الوطني، ويتابع الحضور فيلماً يعرّف بالأرشيف الوطني وأهداف المؤتمر.

وتعقب جلسة الافتتاح الجلسة الأولى التي تديرها عائشة الظاهري، رئيس قسم الترجمة والنشر بالأرشيف الوطني وهي بعنوان: «الترجمة وحوار الحضارات في الألفية الجديدة» ويتحدث فيها كل من البروفيسور نيل سادرلر من جامعة كوينز في المملكة المتحدة عن الترجمة وتوثيق البيانات، ويتناول البروفيسور كارل شتاينتز من جامعة هارفارد الأميركية موضوع «الترجمة والتعاون العالمي» ويثري الجلسة البروفيسور إيغور مافيير من جامعة ليوبليانا في سلوفينيا بموضوع عن «الترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية: ترجمات جيمس مكاولي لأشعار جورج تراكل».

وتأتي الجلسة الثانية في اليوم الأول من المؤتمر، التي تديرها شاهيناز النجار من قسم الترجمة بالأرشيف الوطني، بعنوان: «آليات العولمة وطرائق الترجمة في العصر الرقمي»، ويناقش فيها الدكتور شارلوت بوسوس من جامعة أدنبره في المملكة المتحدة موضوع الهوية في الترجمة: التعددية اللغوية في المسلسل التلفزيوني «جين العذراء» في نسختيه الفرنسية والإسبانية، وينتقي البروفيسور طارق شما من جامعة نيويورك الأميركية مختارات تاريخية من الترجمة العربية، ويناقش تحدياتها وآفاقها، ويتوقف البروفيسور صلاح باسلامة مع ترجمة النصوص الإسلامية: حوار مع الحداثة العربية، ويبحث البروفيسور عبدالرحمن بيكار سبل إعادة صياغة الماضي من خلال الترجمة.

ويختتم الجلسة وأعمال اليوم الأول، البروفيسور مارك شيل من جامعة هارفارد الأميركية ببحث عنوانه: من الإليكتروم إلى الكهرباء: الإقليمية والعالمية ومشكلات الترجمة في العصر الرقمي.