«الشارقة للتراث» يعرّف بـ«الموسوعة الإماراتية للحرف التقليدية»

الشارقة (وام)

استعرض معهد الشارقة للتراث خلال جلسة نقاشية عقدت اليوم بمقره «الموسوعة الإماراتية للحرف والمهن والصناعات التقليدية» لمؤلفها الباحث حسن الغردقة، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد، والدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وأوضح الدكتور المسلم أن «الموسوعة الإماراتية للحرف والمهن والصناعات التقليدية» تضيف الكثير للثقافة المحلية، كما تضيف للمكتبة إصداراً مهماً وخاصة أن العمل الموسوعي أو المعجمي أو القواميس تكون مصادر أكثر مما هي مراجع، والمصدر أحياناً نحتاجه أكثر من المرجع على الرغم من أهمية المراجع، فالمصدر هو الذي يبنى عليه البحث. ولفت إلى أن الجهد الذي بذله المؤلف في هذه الموسوعة جهد كبير، كما إن هذا العمل سيكون مهماً للجامعين الميدانيين إذ سيجدون فيه الكثير من المفاتيح اللازمة لمعرفة المزيد عن عالم الحرف والمهن التقليدية في الإمارات.

ومن جانبه، قال مؤلف الموسوعة إنها جاءت في خمسة أجزاء وغطت البيئات البرية والبحرية والجبلية، وجمعت فيها حرفاً عديدة نسائية ورجالية من خلال مقابلات ولقاءات وحوارات مع كبار السن ومع قدامى الحرفيين.. مشيراً إلى أن الحرف والمهن والصناعات التقليدية تمثل أحد أشكال التراث الحي الملموس والمحسوس، ما يعكس صورة التنوع الثقافي والتاريخي الذي كان سائداً في المجتمعات ويرسم صورة عن طبيعة الحياة اليومية، وكيف استطاع الإنسان في هذه الأرض أن يصنع ويبدع بيده كل أدواته التي تساعده على كسب رزقه وتنمية مصادر دخله، وقد ساعد تنوع البيئات الطبيعية في الإمارات على ظهور الكثير من الحرف والصناعات التقليدية المحلية.

وتميزت الموسوعة برصدها عدة مهن وصناعات تقليدية سواء للرجال أو للنساء، من بينها الطب الشعبي كمهنة العطار ومهنة المجبر «الميبر» ومهنة الحجامة وغيرها، إلى جانب مهنة صناعة الطبل الشعبي والطواش والعبار والعسال، ومهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وأدوات الغوص وصناعة الفخار ومهنة القصاب ومهنة قالع الحجارة الجبلية والمسحر «أبو طبيلة».. وتطرقت الموسوعة إلى عدة صناعات أخرى مثل صناعة المجز وصناعة محمل الجمل وصناعة المناديس الخشبية وغيرها من المهن والصناعات والحرف التي كانت حاضرة في كافة بيئات الإمارات البحرية والجبلية والبرية.