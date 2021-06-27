«دفاتر الوراق» على طاولة «مجلس الفكر»

هويدا الحسن (العين)

استضاف مجلس شما للفكر والمعرفة الروائي الأردني جلال برجس بحضور الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، لمناقشة روايته (دفاتر الوراق) الحائزة جائزة البوكر العربية بدورتها الـ 14 لعام 2021.

افتتحت الندوة الشيخة د. شما بتهنئة الكاتب بالفوز، مشيدة بالرواية التي وصفتها للقارئ وكأنه أمام كتلة معقدة من الخيوط، وعليه أن يفككها ويعيد تجميعها بصورة متناسقة ليصل للفصول الأخيرة. ويجد الرواية تفكك خيوطها بنفسها. وأشارت إلى أن الكاتب قدم مجموعة من العلاقات المتشابكة والمتقاطعة بمشهد سردي استطاع به أن يحافظ على التوازن وانسيابية الأحداث، رغم تشابكها ونجح بتضفيرها حتى الفصول الأخيرة لنرى المشهد كاملاً.

وقالت إن الرواية تلقي الضوء على المجتمع الأردني، وترمز للمجتمعات العربية التي تعاني العديد من الأزمات، كأزمة التحول الرقمي السلبي واتجاه المثقف لحرق كتبه يأساً مع انعدام الأثر الحقيقي للمثقف العربي بمجتمعه، وانهزامه أمام قوة تأثير رواد التواصل الاجتماعي، أصحاب المضامين السطحية، وعدم مرونة المثقف العربي حديثاً بالتعامل مع التطور التكنولوجي، فما زال الكثير من المثقفين واقفين خلف قناعاتهم ووسائلهم القديمة، وهذا يقلل كثيراً من حجم الأثر بالمجتمع.

في الوقت ذاته أعرب الكاتب جلال برجس عن جزيل شكره للاستضافة الكريمة وإعجابه بطرح مجلس الفكر المتعمق، كما أجاب عن أسئلة الشيخة د. شما حول فكرة التقمص، قائلاً: إن ثمة رابط ما بين تلك الشخصيات المتقمصة وبين بطل الرواية، مشيراً إلى اختياره على سبيل المثال لشخصية سعيد مهران بطل رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ، والذي كانت مشكلاته وأزماته تشبه أزمات إبراهيم الوراق، لنقف على أنه رغم المسافة الزمنية لكنه لم يتغير شيء في مشكلات وأزمات مجتمعاتنا العربية، وحول فكرة الانتحار فكانت بمثابة صرخة مثقف في وجه المجتمع من أجل الاستفاقة.