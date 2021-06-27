تشكيل مجلس إدارة اتحاد كتاب الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

شكر مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الذي جرى أمس، القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على دعمها الدائم لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات طوال مسيرته في العقود الماضية، كما ثمّن مجلس الإدارة المنتخب الدعم الكبير والمستمر للاتحاد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

محمد شعيب الحمادي

وكان مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات قد عقد اجتماعه ظهر يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021 عبر منصة «zoom»، لتوزيع المهام والمسؤوليات الإدارية على أعضاء المجلس، كما تم استدعاء عضوي الاحتياط عبد الرحمن نقي ومحمد الحمادي نظراً لاستقالة كل من ناصر الظاهري وحارب الظاهري.

شيخة المطيري

ونتج عن الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، حيث انتخب أغلب أعضاء المجلس سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وعائشة سلطان نائبة لرئيس مجلس الإدارة، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحمد الحمادي أميناً للصندوق، وشيخة الجابري مسؤولاً ثقافياً، ولولوة المنصوري مسؤول النشر والتوزيع، وعبد الرحمن نقي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة.

شيخة الجابري

وفي سياق متصل اختار مجلس الإدارة رؤساء الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد كما يلي: شيخة الجابري رئيساً للهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، نادية النجار رئيساً للهيئة الإدارية لفرع دبي، وعبد الله الهدية رئيساً للهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رؤساء اللجان في الاتحاد، وهم: إبراهيم الهاشمي رئيساً للجنة العضوية، وصالحة غابش رئيسة للجنة الثقافية، ومحسن سليمان رئيساً للجنة التأليف والنشر.

وختم بيان مجلس الإدارة الصادر بعد الاجتماع بأن المجلس سيعلن قريباً عن خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بما يتلاءم مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد، وبما يتواكب مع متطلبات الاتحاد وطموحاته في المرحلة المقبلة.