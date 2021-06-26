تسليط الضوء على الموسيقى البصرية للخط العربي

أبوظبي (وام)

نظم مجلس «خولة للفن والثقافة» جلسة افتراضية بعنوان: «الموسيقى البصرية لفن الخط العربي»، والتي سلطت الضوء على الموسيقى البصرية للخط العربي والتشكيلات الجمالية للمخطوطة العربية ومدى تأثير إيقاعها البصري على المتلقي، في إطار حرص واهتمام حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بالثقافة والفن.

وتضمنت الجلسة - التي قدمها الدكتور جاسم الدميمي المتخصص في الأدب العربي القديم، وشهدت مشاركة واسعة من قبل نخبة من الخطاطين والباحثين والمتخصصين في فن الخط العربي - الحديث عن عناصر المؤلفة الموسيقية، والتي تتضمن الإيقاع واللحن والهارموني والطابع الصوتي الذي يرتبط بشكل مباشر بالحرف والتأثير البصري للحرف وآلية تأثيره في الإيقاع الموسيقي، ومدى علاقة المقامات الموسيقية بالخطوط العربية، إلى جانب الحديث عن المناهج والآلية التي استخدمها الخطاطين لتوظيف الخط العربي في كتابة القصيدة.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، إن المؤسسة سعت منذ تأسيسها إلى إيجاد نشاط متواصل على مدار العام حول الخط العربي، بهدف التعريف بهذا الفن العربي الأصيل واستقطاب الجمهور نحوه والارتقاء به إلى فضاء عالمي أرحب، حيث غدت المؤسسة بما تنظمه من فعاليات ومحاضرات وورش عمل منصة للخبراء والمختصين بالخط العربي وفنونه، لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف أفكار جديدة لتطوير فنون الخطّ العربي والإبداع فيه، وتأسيس محيط إبداعي للشباب على أيدي المتخصّصين.

وأكدت سموها حرص المؤسسة على المساهمة في النهوض بقدرات قطاع الثقافة والعمل على تنمية قدرات ثقافية ومعرفية متميزة للمجتمع، بما يضمن مواكبة ركب التطور الثقافي العالمي، ويتناسب مع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مسيرة التطور الثقافي بصفة عامة، من خلال الاهتمام بمجالات الإبداع والفن والثقافة، حتى غدت دولة الإمارات ملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين والباحثين والفنانين الإماراتيين والعرب، ومن مختلف أنحاء العالم.