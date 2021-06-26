«دبي للثقافة».. ندوة تخصصية حول التراث العمراني

دبي (الاتحاد)

في مبادرة تطمح إلى نشر الوعي في أوساط الأجيال الحالية، وبين مختلف الجنسيات حول التراث العمراني العريق في دبي وتطوره عبر الزمن، تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ندوة تخصصية عن بُعد تحت عنوان «تطور العمارة والعمران في دبي»، بالتعاون مع جمعية التراث العمراني في إمارة دبي، داعيةً جميع أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين للمشاركة في هذه الندوة وإثراء تجربتهم الثقافية حول التراث الإماراتي الأصيل.

تُعقَد الندوة عبر برنامج «زوم» في 28 يونيو الجاري، بإدارة ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي، ويحاضر فيها المهندس رشاد بوخش، رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني، وتأتي ضمن سلسلة ندوات يتم تنظيمها في إطار مشروع تفعيل حي الفهيدي التاريخي في دبي.

وقال ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي «نهدف إلى نشر الوعي حول ثقافتنا الغنية وتراثنا وتاريخنا الإماراتي العريق بين مختلف الجنسيات في العالم، ضمن مبادرة لإحياء الموروث الثقافي والاجتماعي الإماراتي في أوساط أجيالنا الحالية، وتعريف الجمهور على هذا الإرث الأصيل التي عُرفت به إمارة دبي قديماً، والذي ما زال يرسم ملامح الهوية الإماراتية حتى يومنا هذا».

وتهدف «دبي للثقافة» إلى توفير منصة لدعم الحركة الثقافية في إمارة دبي، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

كما تسعى الهيئة إلى إثراء تجربة الجمهور الثقافية، وتحفيز تفاعل أفراد المجتمع مع القطاع الثقافي، وتوثيق علاقتهم بالأنشطة الثقافية، وتيسير وصولهم إلى التجارب الثقافية والاستفادة منها، بما يتناغم مع أحد أولوياتها القطاعية الاستراتيجية في تحفيز المشاركة الفاعلة وجعل الثقافة في كل مكان وللجميع.