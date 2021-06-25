«قفص السّكر».. بين كراسي «يونسكو» وشرفة «القهوجي»

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

فاز فيلم «قفص السّكر» (إنتاج سوري لبناني مصري مشترك) لمخرجته السّورية زينة القهوجي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي اختتم نسخته الـ 22 مؤخراً. أحداث الفيلم تدور في 60 دقيقة، حول زوجين عجوزين، يعيشان في شقة صغيرة في دمشق، لا ينعمان بالهدوء والسّلام وهما على مشارف نهاية العمر، بفعل الحرب التي تحاصرهما، وهما يسردان من شرفة منزلهما يومياتهما المريرة من انقطاع متكرر للكهرباء والماء، ودوي القنابل الذي لا يهدأ، وغياب الأصدقاء يوم أن كانا في شبابهما محط اهتمام الجميع.

لغة اللاتواصل

في الواقع أن ثيمة هذا الفيلم ليست ببعيدة عن واحدة من أهم مسرحيات الكاتب المسرحي العبثي الفرنسي أوجين يونسكو، الملقب بـ «رائد الفوضى المقننة» (1909–1994) بعنوان «الكراسي» 1952، ويصوّر فيها يوميات زوجين عجوزين يكابدان العزلة، بسبب فشلهما في التواصل الإنساني، ليعيشا أوهام ظنونهما، فلا يجدان ما يثرثران به سوى الحديث عن أحوال الطقس، ومصاعب الحياة اليومية، والفراغ الذي لا ينتهي، وغياب الأصدقاء ثم يقرران الانتحار، إذ ألقى كل واحد منهما بنفسه من نافذة شقتهما المطلة على البحر، طامحين إلى الاتحاد السرمدي، ما دام الاتحاد في المكان الخرب مستحيلاً.

ونعتقد أن هناك الكثير مما يجمع بين الفيلم والمسرحية، فالأول يعاين حياة الأبطال في ظلال الحرب السورية، والثاني يعاينها في ظل نهاية مأساوية للحرب العالمية الثانية، كما أنها يرتبطان بلغة عبثية وإيقاع لا معقول، في لغة واحدة، لغة اللاتواصل بين البشر، وبقدر ما كان الاثنان يعبرّان عن فاجعة الإنسان المعاصر، كان إطارهما العام فلسفياً، ساخراً يغلب عليه حواف من التأمل لموقف البشر من الحرب التي هم صانعوها.

من فيلم «قفص السّكر»

لحظات العزلة والخوف

بالعودة إلى فيلم «قفص السّكر» الذي توثق فيه مخرجته في 60 دقيقة، لحياة والديها، وما يعانيانه من تحمّل لزمن طويل وثقيل الحركة عبر استخدام كاميراتها لمراقبة وتسجيل الحياة اليومية للمسنين في زمن الحرب، نجد أن أجواءه ومشاهده تحفل بالمزيد من لحظات العزلة والخوف والتّرقب، ولكنه أيضاً يحكي في ثناياه عن الحب في زمن الحرب، حيث يظل بطلا الفيلم العجوزان متمسكين بالحياة حتى النهاية، وفي المقاربة نجد الترابط بين يونسكو والقهوجي، لا يخلو من ثنائية تجمع بين الموضوع والمكان والحالة تحت مظلة ثنائية خفية «الفراغ والانتظار»، ثمة أمور متشابهة، ولكن لكل واحد منهما طريقته وأسلوبه في التعبير والرؤية الرافضة للحرب المجانية. أكثر من 300 وثائقي تناولت الحالة السورية، ومئات الأفلام التي رصدت كوارث وأزمات الحرب العالمية حتى يومنا هذا، وما بين التفاوت الزمني يبقى قفص السكر، حالة خاصة في اللغة السينمائية والتصوير والحواري السردي ومتابعة اليومي وهامشيات الإنسان في ضغوط الأزمات، لهذا حصد الفوز من بين أكثر من 50 وثائقياً.