مجلس إدارة جديد لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمس، مجلس إدارة جديداً يدير شؤون الاتحاد في السنوات الثلاث المقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت بإشراف وزارة تنمية المجتمع، عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وجاء ترتيب الأصوات كالتالي: سلطان العميمي 31 صوتاً، وشيخة المطيري وشيخة الجابري 29 صوتاً، وناصر الظاهري 26 صوتاً، ولولوة المنصوري 22 صوتاً، وعائشة سلطان 18 صوتاً، وحارب الظاهري 18 صوتاً. أما عضوا الاحتياط فحصل عبدالرحمن نقي على 17 صوتاً بينما حصل محمد شعيب الحمادي على 16 صوتاً.

وكانت الجمعية العمومية ناقشت قبل الاقتراع السري المباشر التقريرين المالي والإداري ثم أتيح للأعضاء المجال لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم للمجلس الجديد، كما قدم المرشحون أنفسهم وما ينوون القيام به في حال فوزهم أمام أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول قريباً لتوزيع المهام والمناصب الإدارية على أعضاء المجلس.

إلى ذلك، عبر سلطان العميمي، الرئيس السابق لمجلس الإدارة المؤقت والحاصل على أكبر نسبة أصوات في الانتخابات الحالية عن شكره وتقديره للجمعية العمومية على ثقتها في أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس الجديد لن يدخر جهداً في السنوات الثلاث المكلف بها بإدارة شؤون الاتحاد وسيواصل العمل من أجل الارتقاء باتحاد الكتاب، في المجالات الإدارية والمادية والفنية المرتبطة بالأنشطة كأحد أركان المشهد الثقافي في دولة الإمارات.