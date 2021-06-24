«اللوفر أبوظبي» يستضيف «ناو يونايتد»

أبوظبي (وام)

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي مجموعة «ناو يونايتد»، فرقة البوب العالمية، لبثّ عرضها الموسيقي الحيّ الذي سُيقام لمرة واحدة فقط للملايين من جماهير البوب حول العالم في الأول من يوليو المقبل بالشراكة مع مؤسسات ثقافية وإبداعية في إمارة أبوظبي. ويُقدم العرض الذي سيحمل اسم/#NowLove- Live From Abu Dhabi/ 16 عملاً من أهم الأعمال الفنية الناجحة للفرقة، وسيبثّ العرض مباشرةً على قناة «ناو يونايتد» الرسمية على يوتيوب التي حصدت أكثر من ملياري مشاهدة إجمالية إلى اليوم. وتمكنت الفرقة من تعزيز انتشارها عبر مجموعة متنوعة من المنصات فجمعت أكثر من 153 مليون متابع حول العالم.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، إن أعضاء فرقة «ناو يونايتد» سيعيشون تجربة مميزة في اللوفر أبوظبي، حيث تروي مجموعتنا العالمية أروع القصص الإنسانية الغنية والمتنوعة، كما تجمعنا بالفرقة الغنائية الموهوبة مهمة مشتركة تتمثل في بناء الروابط ومد الجسور بين مختلف المناطق الجغرافية والثقافات. وأضاف «نحن على ثقة بأن عرض ناو يونايتد سيبثّ طاقة مميزة ويجذب جماهير جديدة للمتحف الذي اختارته الفرقة أيضاً لتصوير أحدث فيديو موسيقي لها، ما يؤكد أن المتحف أكثر من مجرد وجهة لاكتشاف الفنون، بل هو موطن للإبداع بأشكاله كافة».

ومن جانبه، قال سيمون فولر، مؤسس فرقة «ناو يونايتد» إنه «مع استمرار تصاعد شهرة مجموعة ناو يونايتد في جميع أنحاء العالم، شعرنا بأنها اللحظة المثالية لتقديم أول عرض افتراضي لنا. فخلال الأشهر الأخيرة وبعد زيارتنا لأبوظبي سحرنا جمال هذه المدينة، وأصبحت بمثابة وطننا الثاني. فهي بيئة آمنة وهادئة ومثالية لتطوير المحتوى والتقاء أعضاء الفرقة. وسنكلل هذه الشراكة بأدائنا المنتظر في متحف اللوفر أبوظبي المثير للإعجاب»، مضيفاً «هذا المتحف من أروع التصاميم المعمارية المتميزة التي رأيتها، ولذا أتطلع إلى مشاركة عرضنا الجديد مع الملايين من محبينا وجماهيرنا المتحمسين حول العالم».

وقال عمر الظاهري، رئيس تطوير الأعمال في لجنة أبوظبي للأفلام «إن مجموعة ناو يونايتد من الفرق الموهوبة التي تتابعها شريحة واسعة من الجماهير العالمية. ومن خلال بثّ هذا العرض الموسيقي لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ستخطف إمارة أبوظبي الأضواء وستظهر للعالم الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة في العاصمة الإماراتية»، مضيفاً «يشكل الدعم الذي تقدمه المؤسسات الثقافية والإبداعية الكبرى في الإمارة للإبداع والمبدعين دليلاً آخر على التزامنا بتنمية هذا القطاع الحيوي والمتنامي». وقالت فاطمة هلال، رئيس التحرير بالإنابة لمجلة «زهرة الخليج»، التي ستتولى إنتاج العرض الموسيقي الحيّ، إن مجموعة «ناو يونايتد» الغنائية من الفرق الموسيقية الاستثنائية التي تعكس تنوع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مضيفة «نحن متحمسون لدخولنا في شراكة مع مجموعة من أهم المؤسسات الثقافية والإبداعية في أبوظبي لإمتاع ملايين المشاهدين حول العالم بكوكبة من أروع المواهب العالمية المتألقة في فرقة ناو يونايتد».