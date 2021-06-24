«بنك الشارقة» يصدر أسهم منحة للمساهمين

الشارقة (الاتحاد)

حصل «بنك الشارقة» على الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية لإصدار أسهم منحة بقيمة 100 مليون درهم (4,76%).

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة «بنك الشارقة»: «اقترحنا إصدار أسهم منحة بقيمة 100 مليون درهم، تقديراً لقوة أعمالنا وربحيتنا الأساسية حتى في ظل التحديات غير المسبوقة التي شهدناها مؤخراً. لذا، يسعدنا الحصول على موافقة المصرف المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى مساهمينا، فهذا يتيح لنا المضي قدماً في مبادرتنا ومكافأة مستثمرينا الأوفياء. وعلى الصعيد المستقبلي، سنواصل التركيز على تحقيق التميز التشغيلي بالاعتماد على منتجاتنا وخدماتنا الرائدة في السوق، بغية تعزيز ربحيتنا وبالتالي الاستمرار في خلق القيمة لمساهمينا الكرام».

وبعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، سيتم دفع قيمة الأسهم المنحة للمساهمين المستحقين بتاريخ إغلاق السجل، كما في 13 يونيو 2021.