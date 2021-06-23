«EMIGALA» تهدي نسختها الأولى إلى مارلين مونرو

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الدكتور ميشال ضاهر لـ«الاتحاد»، عن تفاصيل انطلاق النسخة الأولى من مهرجان«EMIGALA»، والذي ستقام فعالياته في الرابع عشر من شهر يوليو المقبل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.، مضيفاً أن المهرجان سيمنح جوائز خاصة بعالم الموضة والأزياء، وأن النسخة الأولى من المهرجان ستكون مهداة إلى أيقونة الجمال والأناقة العالمية مارلين مونرو.

وأضاف ضاهر أن المهرجان هدفه تسليط الضوء على عالم الموضة والأزياء ومشاهيرهم بالوطن العربي بشكل احترافي ينافس كبرى المهرجانات المتخصصة العالمية بهذا المجال، وأعرب عن سعادته بانطلاق النسخة الأولى من عمر المهرجان بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويمنح المهرجان 13 جائزة متخصصة فى عالم الموضة والأزياء أبرزها جائزة أفضل مصمم أزياء عن فئة الرجال والسيدات، وأفضل عارض أزياء عن فئة الرجال والسيدات، بجانب جائزة المهرجان الخاصة والتى تحمل اسم STAR OF THE NIGHT.