«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» ينظم جلسة حواريّة لثلاث صانعات أفلام مواطنات

الشارقة (الاتحاد) ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة فن، عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 26 يونيو الجاري، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نساء احتضن السينما»، تستضيف صانعات أفلام إماراتيات ساهمن في الارتقاء بالفن السابع في الدولة، وألهمن غيرهن من النساء والفتيات الإماراتيات اللاتي اخترن السينما منصة للتعبير عن قضاياهن وأفكارهن.

نجوم الغانم

وتشارك في الجلسة التي تديرها بلقيس صابر، كل من الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرجة الإماراتية والمؤسس المالك لدار الإنتاج التلفزيوني والسينمائي «بيوند ستوديوز» نهلة الفهد، والمخرجة الإماراتية والمدير التنفيذي لشركة «دي سيفن موشن بيكتشرز» نايلة الخاجة.

نايلة الخاجة

وتستعرض المتحدثات تجاربهن في صناعة الأفلام، من البدايات إلى الاحتراف، مروراً بخوض عالم الإخراج والإنتاج، وإلى التداخل بين السينما والفنون الأخرى، والصعوبات التي تواجهها المرأة في هذا المجال واستشراف دورها المستقبلي في عالم السينما.