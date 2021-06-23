البرنامج الصيفي لـ«رواق الفن» يستكشف تاريخ الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) أطلق رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي برنامجه الصيفي الذي يضمّ حوارات ملهمة حول تاريخ الإنترنت والإمكانات التي يفتحها الواقع الافتراضي للإنسان والعقبات التي يفرضها. يستمر البرنامج الصيفي مع جلستي حوار تستضيفان فنانين من سلسلة استكشاف الهويات الرقمية، على هامش معرض «ليس من، في، على، أو إلى الخط». وتُقام الجلسة الأولى اليوم، بعنوان تمثيل الإنسانية في الواقع الافتراضي وتستضيف الفنانة ساو فاي، التي تنضمّ إلى هدى الخزيمي، الأستاذة المشاركة للبحوث ومديرة مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن السيبراني، لاستعراض الفرص التي يتيحها الواقع الافتراضي والتحديات التي يفرضها بوصفه أداةً لتمثيل الإنسانية. ويتناول الضيفان علاقتهما بالتكنولوجيا بناءً على خلفياتهم الأكاديمية والثقافية الخاصّة، حيث يحاولان الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بالتعاطف الإنساني والتجربة البشرية ضمن هذا السياق. أمّا في الأسبوع الثاني وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، فتقام جلسة تحت عنوان الانحياز وعدم المساواة في الفضاء الرقمي، تجمع صفية نوبل، الأستاذة المشاركة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والشريكة المؤسسة والمديرة المشاركة لمركز جامعة كاليفورنيا للاستعلام النقدي عبر الإنترنت، مع الفنان زاك بلاس. ويتركز النقاش حول التحيز الخوارزمي وحالات عدم المساواة التي تنتج عنه في الهويات الرقمية المتنوعة والشاملة. كما يتطرق المتحدثان إلى حالات عدم التوازن المالي في مجال الفنون من منظورهما الشخصي. ويمكن للجمهور حضور البرنامجين على هامش المعرض الافتراضي الحالي «ليس من، في، على، أو إلى الخط»، الذي يستمر حتى 10 يوليو المقبل بتقييم مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين والمديرة التنفيذية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، والفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي والذي تستضيفه منصة رقمية مصممة خصيصاً لأفضل مشاهدة عبر الأجهزة المحمولة.