«تشكيل» يطلق صندوقاً بـ500 ألف درهم للمنح الدراسية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز «تشكيل» عن إطلاق صندوقٍ لدعم الفنانين والمصممين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات، بقيمة 500 ألف درهم، بهدف تعزيز ممارساتهم والمساهمة في تطوير القطاع الثقافي وتنويعه في الدولة.

ويأتي إطلاق الصندوق للمنح الدراسية في إطار مبادرات المركز الرامية إلى مساعدة الفنانين والمصممين المقيمين في دولة الإمارات ورعايتهم وتوجيههم. وسيقدّم الصندوق التمويل اللازم للرسوم الدراسية، ما يتيح للفنانين المختارين متابعة دراساتهم العليا في الفنون البصرية والتصميم، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وسيدعو المركز خريجيه وأعضاءه للتقدم بطلبات الحصول على التمويل كل عامين.

وأعلن المركز عن أسماء أول دفعة من الحاصلين على المنح الدراسية، للعامين الدراسيين 2021-2023، والتي نالها كل من علياء بن عمير ولينا غالب وفيصل الملك.

إلى ذلك، قالت ليسا باليتشغار، نائبة مدير مؤسسة «تشكيل»، إن رسالة مركز «تشكيل» منذ افتتاحه في عام 2008، تمثلت في تمكين الفنانين والمصممين المقيمين على أرض الإمارات من تأسيس حياة مهنية طموحة في هذا البلد المعطاء. وأكّدت أن الاستثمار في التطوير المهني لهؤلاء الفنانين ورعايتهم من شأنه المساهمة في بناء «إرث من المهارات والمعرفة والخبرة التي ستعود بالنفع على قطاع الفنون والتصميم في دولة الإمارات في السنوات القادمة». وأضافت: «يتكامل صندوق «تشكيل» للمنح الدراسية مع مجموعتنا الحالية من المبادرات التي تشمل برنامج «الممارسة النقدية» وبرنامج «تنوين» للتصميم».

وأكّدت التزام «تشكيل» بتعزيز مسيرة المبدعين في دولة الإمارات عبر دعمهم في نيل شهادات التعليم العالي في مختلف تخصصات الفنون البصرية والتصميم، مضيفة: «نريدهم أن يوسعوا حدود إمكاناتهم، وأن يعودوا محمّلين بالمعرفة والأدوات الملهمة والداعمة للآخرين عبر متابعة فرص التعلم التي يتيحها تشكيل».

ومن المقرّر أن يقدّم الصندوق دعمه للمجموعة التالية من الدارسين بعد عامين، بين مارس ومايو 2023. ويجب أن يكون المتقدمون للحصول على المنح الدراسية أعضاء في مركز «تشكيل» لمدة عام على الأقلّ، أو من خريجي برنامج الممارسة النقدية أو برنامج تنوين.