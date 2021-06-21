الإعلان عن الفائزين بجائزة «أمناء مكتبات المدارس»

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2021 في حفل تكريم قدمت فيه جوائز لأمناء المكتبات الذين أظهروا التزاماً مميزاً بتعزيز القراءة من أجل المتعة بين الطلبة على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، وفي ظل عوامل عدة، مثل التعلم عن بُعد، وتدابير السلامة في المدارس، وهي تحديات لم يواجهها المتنافسون في الدورات السابقة. وأثنت لجنة التحكيم على جهود المرشحين للارتقاء بالمعايير الأكاديمية وتعزيز القراءة ضمن فترة الوباء من خلال الإجراءات المتبعة.

ذكرت شموس ماجد بن فارس، مستشار التطوير الاستراتيجي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «لأمناء مكتبات المدارس دور أساسي في غرس محبة الأدب في نفوس الطلبة، وإثراء معرفتهم وثقافتهم، وقد بذلوا أقصى ما في وسعهم في هذه الأوقات العصيبة، التي نواجه فيها تحديات كبيرة، بهدف الارتقاء بمعايير التعليم وتمكين الطلبة من خلال اكتساب المعرفة».

وقالت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب على الجائزة: «لدى أمناء مكتبات المدارس فرصة ذهبية لتشجيع الصغار على قراءة الكتب من أجل المتعة، فنحن نعلم أن ذلك من أثمن الهدايا التي يمكن أن نقدمها للجيل القادم». وأضافت «القراءة من أجل المتعة تعمق معرفة الأجيال وفهمهم للعالم، وتعزز مهارات التفكير النقدي لديهم، وقد أذهلني ما بذلوه من جهودٍ بطوليةٍ لجلب الفرح والتسلية من خلال الكتب إلى الأطفال في مدارسهم في ظل ظروف الوباء الصعبة ـ والتي تحد مما يمكن أن يقدموه».وبعد تسلم ترشيحات المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات، قامت لجنة التحكيم المختصة بتقييمها، تماشياً مع أطر السلامة العامة المتعلقة بـ(كوفيد- 19)، واشتملت الجائزة على فئتين، فئة أمناء مكتبات المدارس الحكومية، وفئة أمناء مكتبات المدارس الخاصة في دولة الإمارات.

قائمة الفائزين

فئة المدارس الخاصة

الفائز بالمركز الأول: سونيا النحوي، مدرسة أسبن هايتس البريطانية في أبوظبي

الفائز بالمركز الثاني: تيجي باتن، مدرسة الراحة الدولية في أبوظبي

الفائز بالمركز الثالث: جيسيكا شيرنيك، المدرسة الألمانية الدولية في دبي

فئة المدارس الحكومية

الفائز بالمركز الأول: هند العتيقي، مدرسة مدينة خليفة أ في أبوظبي

الفائز بالمركز الثاني: إكرامي أحمد سيد، مدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة

الفائز بالمركز الثالث: عفراء اليماحي، مدرسة الظيت ح 1 في رأس الخيمة

التكريم الخاص: جيريكو ديانا، مدارس القمة الدولية في أبوظبي