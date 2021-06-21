عائشة بالخير: التراث مرتكز في التخطيط لـ«الخمسين» المقبلة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ضمن أنشطة وفعاليات مكتبة زايد الإنسانية، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، أمس الأول، جلسة افتراضية بعنوان: «التراث والمستقبل» وكيف يمكن الاستفادة من التراث في تعزيز مفاهيم الخمسين عاماً المقبلة، تحدثت فيها الباحثة والكاتبة عائشة بالخير، وأدارتها فاطمة المنصوري، نائب رئيس فريق مكتبة زايد الإنسانية مدير مركز المرفأ.

انطلقت بالخير في حديثها من ثلاثة محاور، أولاً: الباني المؤسس ودوره الاستثنائي في حفظ الموروث الشعبي، ثانياً: منظومة (عيال زايد) ودور القيادة الحكيمة في تعزيز وبناء الهوية الإماراتية المعتمدة على عناصر الثقافة المحلية، وثالثاً: عن الـ 50 عاماً القادمة من السعادة والتسامح، والآتي أجمل باستشراف المستقبل وتصور الموروث الشعبي في مئوية الدولة في 2071.

عائشة بالخير

وأشارت إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استخدم المخزون الموجود في التراث من قيم الصحراء والساحل والمناطق الموجودة بينها، واستمد هذه الثقافة والحضارة التي تربى عليها وأسس لدولة الإمارات هذا الإرث الذي وصلت إليه، موضحة أنه كان يأمر بتسجيل جميع المعلومات التي تصله عن التراث الشفاهي، واختار أن يوثق ويدوّن هذه المعلومات، إضافة إلى اهتمامه بالأنشطة البحرية، حيث كان يحضر سباقات القوارب على كاسر الأمواج، واهتم بكل تفاصيل الإرث البحري وأنشأ جمعيات للصيادين، كما كان اهتمامه بالحياة البرية لا يقل عن البحرية، حيث اهتم بالطيور، ومنها الصقور وأتى لتربيتها بخبراء من باكستان وغيرها، وأقام مسابقات القنص وجماليات الطيور، كما حافظ على الطبيعة البرية من أشجار ونباتات، فقد غير شارعاً بالكامل من أجل أن يحافظ على شجرة غافة.

وأكدت بالخير أن الشيخ زايد اشتغل على كل بيئة في الإمارات من الحرف الشعبية والسفن، وحتى المأكولات المحلية صارت تقدم في المهرجانات وتعبر عن عادات وتقاليد المجتمع، إلى جانب ذلك، كان عنده نظرة بعيدة في حوار الثقافات وقبول الآخر، مع تعزيز وترسيخ الهوية الإماراتية في النفوس.